Cô gái Mexico được săn lùng trên Instagram vì quá giống Selena Gomez

Erika Montanes ăn mặc và trang điểm theo Selena, duy trì quy trình chăm sóc da và tập thể dục để trở nên khỏe mạnh.

Erika Montanes sở hữu ngoại hình xinh xắn, ưa nhìn, đặc biệt giống với nữ ca sĩ Mỹ, Selena Gomez. Ảnh: Medium Drum World.

Khi lần đầu tiên được so sánh với nữ ca sĩ Selena Gomez, Erika Montanes, hiện 23 tuổi, thậm chí còn chưa từng nghe đến tên của giọng ca Hands to Myself. Sau khi biết đây là một ngôi sao xinh đẹp nổi tiếng thế giới, Erika thấy hãnh diện bởi sự so sánh này.

"Năm tôi 15 tuổi, mọi người nhận xét tôi giống nữ ca sĩ người Mỹ. Kể từ đó, tôi bắt đầu theo dõi cô ấy. Hiện giờ, Selena là hình mẫu lý tưởng của tôi", The Sun dẫn lời Erika nói. "Tôi cảm thấy thật vinh dự. Tôi nghĩ Selena là phụ nữ xinh đẹp, mạnh mẽ và dũng cảm. Dù trải qua bệnh tật, Selena luôn gắng nở nụ cười trên môi. Tôi yêu mến cô ấy".

Selena Gomez (trái) và Erika giống nhau đến khó tin. Ảnh: Medium Drum World.

Nhờ vẻ ngoài giống ca sĩ Selena, Erika nổi tiếng khắp thế giới và có thêm nhiều bạn bè.

Mỗi ngày, Erika dành khoảng một tiếng để trang điểm và thường xuyên lướt Instagram để cập nhật các xu hướng mới nhất. Đôi lúc, cô cố ăn mặc hay trang điểm theo Selena, duy trì quy trình chăm sóc da và tập thể dục để trở nên khỏe mạnh.

"Đôi khi tôi nghĩ thật tuyệt khi trông giống ai đó, nhưng có lúc tôi lại muốn mọi người biết đến tôi là chính tôi chứ không phải vì giống người khác", cô gái trẻ nói thêm. "Tôi không cố gắng để giống hay bắt chước hành động của cô ấy, vì tôi biết Selena là Selena, còn tôi là tôi, chúng tôi là hai người khác nhau".

Tài khoản Instagram của Erika hiện có hơn 19.000 người theo dõi. Ảnh: Medium Drum World.

Erika không phải người duy nhất có diện mạo giống giọng ca người Mỹ. Sofia Solares, 22 tuổi, cũng người Mexico, sở hữu tài khoản Instagram với 220.000 người theo dõi vì có gương mặt giống Selena Gomez.