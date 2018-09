Cô gái 'mặt lưỡi cày' đổi vận nhờ phẫu thuật thẩm mỹ

Từ 'cú hóa công' nhờ phẫu thuật thẩm mỹ, Huh Ye Eun chuyển hướng sang lĩnh vực diễn xuất.

Huh Ye Eun, cô gái từng gây xôn xao công chúng khi tham gia chương trình Let Me In của kênh truyền hình cáp Story On mới đây tiết lộ cô đã "tấn công" sang lĩnh vực diễn xuất. Huh Ye Eun vừa tham gia casting một vai trong bộ phim Dead Again, cô tiết lộ: "Sau khi vượt qua vòng loại và gặp gỡ đạo diễn, tôi đã chính thức được tham gia casting cho bộ phim. Tôi muốn tự tin thể hiện mình với nghề diễn viên".

Huh Ye Eun cũng cho biết, kể từ khi sửa mặt và được nhiều sự chú ý, cô rất khát khao được thử sức trong làng giải trí, và Dead Again là một bộ phim kinh dị nói về một người bị ám ảnh bởi tình yêu, tác phẩm có sự tham gia của Dongjun nhóm ZE:A và diễn viên Joo Da Young.

Huh Ye Eun từng là cái tên gây chú ý, khi cô gái tham gia chương trình phẫu thuật thẩm mỹ với mong muốn thay đổi hoàn toàn diện mạo. Từng trải qua những năm tháng khổ sở vì khuôn mặt lưỡi cày, phần hàm biến dạng khiến cằm chìa ra phía trước, Huh Ye Eun quyết định tìm tới các bác sĩ thẩm mỹ để làm thay đổi khuôn mặt. Cô gái đã trải qua nhiều ca đại phẫu, kéo dài tới 63 ngày để sửa cằm V-line, sửa mũi cao lên 6 mm, sửa mắt... Sau khi "đại tu", Huh Ye Eun trông xinh như một cô búp bê với đôi mắt to tròn, khuôn mặt cân đối. Cô gái chia sẻ, mẹ cô không nhận ra con, sau đó đã nói rằng cô "đừng để phí khuôn mặt này", đó là lý do khiến cô quyết định dấn thân vào làng giải trí.

Cuộc sống mới tự tin hơn rất nhiều của Huh Ye Eun.

Ngoại hình mới mang lại rất nhiều thuận lợi cho Huh Ye Eun, hiện tại cô được nhiều thương hiệu mời làm mẫu quảng cáo, chụp hình thời trang...

Nguyễn Hương