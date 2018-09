Cô gái có vòng ba gần 1,8 m

Một cô gái ở Mỹ đăng video chứng tỏ vòng ba cỡ đại của cô là hoàn toàn tự nhiên, không qua photoshop như mọi người nghĩ.

Vòng ba 'khủng' của Raylynn. Ảnh:

Raylynn, sống ở bang Georgia, Mỹ, sở hữu tài khoản Instagram với hơn 166.000 người theo dõi nhờ thường xuyên chia sẻ ảnh chụp vòng ba "khủng", tới gần 1,8 m.

Thân hình của Raylynn đặc biệt khác thường bởi phần thân trên của cô bé hơn rất nhiều so với phần hông. Vì thế, nhiều người cho rằng cô gái này đã sử dụng photoshop, khiến vòng ba to bất ngờ để trở nên nổi tiếng.

Trước những nghi vấn trên, mới đây Raylynn quyết định đăng tải video để chứng minh những điều họ nhìn thấy qua ảnh là hoàn toàn thật, không hề qua chỉnh sửa.

Theo Mirror, Raylynn cũng phủ nhận từng phẫu thuật để có "vòng 3 khủng" hay dùng thủ đoạn nào đó để khiến nó to như thế. Bản thân cô cũng không rõ lý do thực sự là gì. Raylynn cho rằng nguyên nhân có thể là do yếu tố di truyền. Cô gái thừa nhận cô "bị người khác trêu chọc suốt cả cuộc đời".

Tuy vậy, Raylynn khiến nhiều người khâm phục khi vẫn tự tin khoe thân hình "không mấy cân đối" của mình lên mạng. Cô thậm chí còn đang tận dụng nó để kiếm tiền bằng cách đề nghị người hâm mộ đóng góp 11,99 USD mỗi tháng để có cơ hội nhìn thấy nhiều bức ảnh và video từ cô hơn nữa.

Raylynn tuyên bố những video mà cô đăng tải theo yêu cầu của người hâm mộ sẽ không mang nội dung dung tục, đồng thời tuyên bố sẽ không "lấn sân" sang lĩnh vực phim ảnh đồi trụy, khiêu dâm.

Tự nhận mình là một PAWG (fat ass white girl), nghĩa là "cô gái da trắng mông to", Raylynn dự định sẽ đi tập thể dục để biến vòng ba trở nên to hơn, căng tròn hơn.

Xem video Raylynn khoe vòng ba 1,8 m

Hướng Dương