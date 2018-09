Cô gái có thể liếm được cằm và mắt

Adrianne Lewis, người Mỹ, tin rằng mình có chiếc lưỡi dài nhất thế giới, với chiều dài 10,1 cm.

Chiếc lưỡi của Adrianne khiến nhiều người kinh ngạc. Ảnh: Barcroft

Adrianne, 18 tuổi, hiện nổi tiếng khắp thế giới sau khi bức ảnh chụp cô khoe lưỡi được lan truyền nhanh chóng trên mạng. Thiếu nữ trẻ có thể điều khiển chiếc lưỡi chạm tới mũi, cằm và thậm chí là tới cả mắt.

Hiện tại, Adrianne đã trao đổi với tổ chức Kỷ lục thế giới và đang chờ xem liệu mình có được công nhận hay không. Chủ nhân danh hiệu người có chiếc lưỡi dài nhất hiện thuộc về Nick Stoeberl, với chiều dài 9,9 cm.

"Mặc dù tôi được di truyền từ người thân trong nhà nhưng tôi nghĩ lưỡi mình ngày càng dài ra còn do hồi bé tôi hay thè lưỡi. Mẹ, bà và cụ tôi đều có những chiếc lưỡi dài", Mirror dẫn lời cô gái trẻ cho biết.

Adrianne, đến từ Twin Lake, bang Michigan, quyết định đăng ký tham gia chương trình Ripley's Belive It Or Not để khoe lưỡi dài năm 13 tuổi. Cô gái này từng 3 lần tự đề cử lên tổ chức Guiness nhưng đều bị từ chối.

Cô gái trẻ có thể dùng tay hỗ trợ để lưỡi chạm lên mắt. Ảnh: Barcroft

Cách đây 2 năm, Adrianne lập một kênh Youtube của riêng mình để biểu diễn tất cả những trò cô có thể làm bằng lưỡi.

"Mọi người bắt đầu xem sau khi tôi đăng video đầu lên. Chỉ sau một ngày, tôi đã có 250 lượt xem. Vì thế, tôi bắt đầu quay thêm nhiều video khác, chỉ yếu là về chiếc lưỡi của mình", cô nói.

Tuy nhận được rất nhiều feedback tích cực từ người dùng mạng, Adrianne cũng không tránh khỏi các bình luận không hay về chiếc lưỡi của mình.

Hướng Dương