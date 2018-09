Cô gái bị người yêu tra tấn vì đòi chia tay

Đòi chia tay, cô gái bị người yêu bắt chọn dụng cụ để tra tấn, nếu chọn kìm thì bị bẻ răng, chọn gậy gỗ thì bị đánh gãy chân, chọn kéo sẽ bị cắt trụi tóc.

Ngày 30/6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Long Thành (Đồng Nai) cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Bảo Toàn (27 tuổi) để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật. Cơ quan công an cũng đang củng cố hồ sơ để khởi tố Toàn về hành vi làm nhục người khác.

Trước đó sáng ngày 3/5, bạn gái của Toàn (23 tuổi) chủ động nói lời chia tay. Đến 20h30 cùng ngày, Toàn tìm đến gặp người yêu và yêu cầu cô cùng đi đến khu vực vắng người để nói chuyện. Thanh niên này đã dùng mũ bảo hiểm dọa đánh và bắt cô gái phải đi theo.

Toàn dùng xe máy chở người yêu về nhà mình, đóng kín cửa và bắt quỳ gối. Toàn lấy kéo, kìm sắt, gậy gỗ yêu cầu cô gái phải chọn. Thanh niên này ra lời cảnh báo, chọn kìm thì bị bẻ răng, chọn gậy gỗ thì bị đánh gãy chân, chọn kéo sẽ bị cắt trụi tóc. Nếu không chọn một trong các vật trên, nạn nhân sẽ bị Toàn dùng gậy đánh chết.

Trước sự hung hãn của Toàn, cô gái buộc phải chọn cây kéo và để cho Toàn cắt hết tóc của mình. Sau 10 phút, tóc của cô gái đã bị Toàn cắt trụi.

Theo Pháp Luật TP HCM