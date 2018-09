Cô gái bị chém rồi tạt dầu đốt đã tử vong

Theo người nhà nạn nhân giữa Phú và Tuyết có mối quan hệ quen biết đã lâu. Thời gian gần đây Phú bày tỏ tình cảm nhưng bị từ chối nên dẫn đến vụ án đau lòng trên. Do hung thủ vẫn đang điều trị nên cơ quan điều tra chỉ khởi tố vụ án. Dự kiến sau khi Phú được điều trị xong, cơ quan công an sẽ tiến hành khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Phú.