Cô gái bắt cóc bé sơ sinh ở bệnh viện để đem bán

Sau hơn 2 tháng điều tra, Trâm thừa nhận bắt cóc bé sơ sinh nhằm đem bán, không phải để mang về nuôi như lời khai ban đầu.

Ngày 20/3, Công an quận 7, TP HCM, cho biết đang xem xét đổi tội danh từ Chiếm đoạt trẻ em sang Mua bán trẻ em đối với Nguyễn Thị Bích Trâm (25 tuổi), nghi can bắt cóc bé sơ sinh tại Bệnh viện quận 7 sáng 9/1. Quá trình điều tra cho thấy Trâm liên quan đến đường dây mua bán trẻ em cực lớn tại Sài Gòn.

Trước đó, 15h ngày 8/1, Trâm xách một giỏ đồ, trong đó có quần áo trẻ em, tã lót, giấy vệ sinh và một hộp sữa đến Bệnh viện đa khoa quận 7, giả như người thăm nuôi rảo quanh các phòng tìm sơ hở của sản phụ vừa sinh để bắt con.

17h30, khi đến phòng hậu sản số 4 trên tầng 2, Trâm gặp chị Nguyễn Thị Minh Tâm vừa sinh bé trai 3,2 kg. Trâm lân la làm quen, khen bé đẹp rồi lấy trong giỏ đồ ra hộp sữa nói: "Em đang đi nuôi chị dâu mới đẻ, có mua hộp sữa nhưng cháu uống không hợp, em tặng chị để khỏi mất công đi đổi".

21h, anh Trần Văn Hên, chồng chị Tâm xuống ăn cơm thì Trâm than đói bụng. Cô ta rút ra tờ 50.000 đồng đưa chị Tâm nhờ đi mua phở, để em bé cho cô trông nhưng sản phụ từ chối. Kế hoạch bắt cóc lúc này bị thất bại, Trâm tiếp tục xin ngủ cạnh giường chị Tâm vì "bên chị dâu đông người chật chội". Đến 8h sáng 9/1, khi anh Hên đem đồ về nhà giặt, chị Tâm vừa vào phòng vệ sinh, Trâm ẵm đứa bé nhanh chóng tẩu thoát, bỏ lại giỏ xách.

Trâm đã thừa nhận bắt cóc trẻ em để đem bán.

Để xóa dấu vết, Trâm đã vạch ra 5 chặng đường lắt léo dài hơn 27 km, thay đổi 3 lượt xe ôm để về nhà chồng ở ấp 1, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh (hơn 9 km). 4 ngày sau, khi cảnh sát tìm ra tung tích, bao vây căn nhà này nhưng sợ ảnh hưởng đến tính mạng cháu bé nên yêu cầu người nhà khuyên Trâm đầu thú.

Khai với công an, Trâm cho rằng do từng có thai nhưng bị sẩy. Sợ chồng bỏ nên cô này tìm cách bắt em bé khác đem về thế vào để được gia đình chồng yêu thương. Với hành vi này, ban đầu cơ quan điều tra đã khởi tố điều tra nghi can này về hành vi Chiếm đoạt trái phép trẻ em.

Tuy nhiên, quá trình điều tra, nhiều nghi vấn trong lời khai của Trâm được Công an quận 7 làm rõ, cô ta thừa nhận bắt cóc bé trai với ý định đem bán. Cơ quan điều tra cũng lần ra manh mối đường dây mua bán trẻ em ở các bệnh viện.

Sau thời gian dài theo dõi, Công an quận 7 phối hợp với Công an TP HCM quyết định khám phá. Ngày 27/2, các trinh sát bất ngờ ập vào bắt quả tang một nghi phạm hành nghề cắt móng tay dạo đang dụ dỗ cặp vợ chồng bán đứa con 3 ngày tuổi với giá 7 triệu đồng. Từ lời khai tên này, cảnh sát bắt giữ Ngô Thị Lan (44 tuổi) và Tưởng Đình Thương (35 tuổi, ngụ Hải Phòng) cầm đầu.

Hai nghi can cầm đầu đường dây mua bán trẻ em.

Nhóm này khai nhận thường cấu kết với nhiều “cò” là những người cắt móng tay dạo, xe ôm, kẻ lang thang quanh các bệnh viện phụ sản ở Sài Gòn để tiếp cận các cặp vợ chồng khó khăn bà mẹ đơn thân… dụ dỗ mua những trẻ mới sinh. Nhiều bé qua tay Lan đã được chuyển cho một đầu nậu ở Quảng Ninh và sau đó đưa sang Trung Quốc.

Ngoài việc kết hợp làm ăn với Lan, Thương còn lập hẳn trang web để “kinh doanh” trẻ em, mua bán tinh trùng... Để “phủ sóng” rộng rãi, Thương còn cho người phát tờ rơi, dán quảng cáo ở các bến xe, bệnh viện… Khi có người muốn bán trẻ em, hắn báo cho Lan hoặc tìm khách hàng ở các vùng Đông Nam bộ. Chỉ trong thời gian ngắn, Thương đã mua bán được hơn 20 trẻ.

Trong khi cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án, làm rõ hành vi những người liên quan thì tối 17/3 Huỳnh Thị Ngọc Thuỷ (37 tuổi) đến bệnh viện Hùng Vương bắt cóc bé trai mới sinh của sản phụ bị thiểu năng. Hai ngày sau, bà này đem trả em bé và ra đầu thú.

Cũng giống Trâm, Thuỷ cho rằng từng có thai hồi tháng 3/2013 với người chồng sau nhưng sau đó bị sảy, do không muốn chồng biết tin buồn này nên Thủy vẫn giả như đang mang bầu. Vì muốn có một bé trai thế chỗ con mình nên Thuỷ lên kế hoạch bắt cóc bé trai. Tuy nhiên, Công an quận 5 cho rằng có rất nhiều mâu thuẫn trong lời khai của Thuỷ về động cơ gây án. Cảnh sát cũng tình nghi cô ta không thể một mình thực hiện hành vi bắt cóc.

VnExpress