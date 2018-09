Cô gái bán trà đá bị giật tung áo trong trận loạn đả đêm Trung thu

Sau khi bị lột tung áo trước mặt nhiều người trên phố Hàng Mã (Hà Nội), cô gái vẫn tiếp tục giằng co với hai phụ nữ qua đường.

Hai nhóm xảy ra loạn đả tối Trung thu. Ảnh cắt từ clip.

Sáng 5/10, Công an phường Hàng Mã (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) xác nhận đang điều tra vụ ẩu đả trên phố Hàng Mã xảy ra vào đêm 4/10. Hiện một số người liên quan đã bị triệu tập.

Cơ quan công an cho rằng đây là mâu thuẫn bộc phát giữa hai nhóm.

Vào đêm Trung thu (4/10), trên mạng xã hội chia sẻ video một cô gái và hai phụ nữ xô xát trên phố Hàng Mã. Trong lúc giằng co, cô gái bị giật tung áo trước đám đông. Người bạn trai đi cùng cô sau khi can ngăn bất thành đã đạp ngã một phụ nữ. Trận loạn đả giữa bốn người xảy ra. Nhiều người đi đường vào can ngăn nhưng không có kết quả.

Sáng 5/10, làm việc với cơ quan công an, cô gái 22 tuổi bị lột áo trong clip thừa nhận mình đã sai khi là người khơi mào xô xát, tuy nhiên người này cũng cho rằng sự việc xuất phát từ lỗi của cả hai phía.

Về nguyên nhân của vụ ẩu đả, cô gái khai nhận là người ở nơi khác đến, cùng bạn trai mở hàng nước nhỏ tại phố Hàng Mã để phục vụ người dân trong đêm Trung thu (đây là địa điểm được cho phép bán hàng tại khu vực đi bộ). Trong quá trình bán hàng, có hai phụ nữ đi qua đã va vào hàng nước nên cả hai bên có lời qua tiếng lại dẫn đến xô xát.

Sau trận ẩu đả, hai người phụ nữ đã rời đi. Cơ quan công an tiếp tục làm rõ để xử lý theo quy định.

