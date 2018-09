'Cô gái bà lão' ở Hội An sức khỏe ngày càng yếu

'Gần đây, sức khỏe của em yếu lắm, rất khó thở. Sau khi đi Đài Loan trị bệnh về, hiện em chỉ còn 29kg, hình dáng tệ hơn trước rất nhiều', chị Mai kể.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Mai (sinh năm 1984, trú phường Cẩm Châu, TP Hội An, Quảng Nam) là người từng được biết tới với cái tên "cô gái bà lão" vì vẻ ngoài già trước tuổi. Nói về sức khỏe hiện tại, chị cho biết: “Sức khỏe của em bây giờ đang tiến triển xấu. Hiện em chỉ còn 29kg, ăn uống không được. Chỉ khi nào đi bác sĩ chích thuốc thì đỡ mệt, khi hết thuốc thì người yếu hẳn. Giờ em không biết chống chọi ra sao…”.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Mai trước khi được đưa qua Đài Loan điều trị.

"Cô gái bà lão" kể, cách đây khoảng 3 năm, nhờ các nhà hảo tâm và doanh nghiệp, chị được đưa sang Đài Loan khám và điều trị bệnh. Sau khi điều trị bệnh trở về (khoảng 5/2012), thời gian đầu sức khỏe có khá hơn, da dẻ hồng hào, gương mặt trơn tru, mịn màng và căng, tay chân đã bớt nhăn nheo. Tuy nhiên, khoảng 2 năm trở lại đây sức khỏe giảm sút, ngứa ngáy xuất hiện trở lại, đặc biệt, ăn uống rất khó khăn.

“Mấy tháng trở lại đây sức khỏe em yếu lắm, xuất hiện nhiều cơn đau đầu và chóng mặt, ăn uống không được; cứ ăn gì là nôn ra hết, thỉnh thoảng ngứa ở tay, chân; trong người mệt mỏi, khó thở. Hình dáng thay đổi hoàn toàn, da nhăn nheo, lão hóa nhanh... Trước đây khi chưa được điều trị thì cân được 34 kg, sau khi điều trị về được 36 kg, bây giờ còn 29 kg”, chị Mai nói, giọng trầm buồn.

Do sức khỏe ngày càng yếu nên bây giờ những lúc không đau nhức trong người, chị Mai phụ giúp mẹ bán quán nhỏ trước hiên nhà kiếm thêm tiền nuôi hai con ăn học.

Chị Mai sau khi được điều trị ở Đài Loan về...

“Hai cháu nhỏ đang sống với em và ông bà ngoại. Chồng em thì cũng bị bệnh nên không giúp được gì. Bây giờ em chỉ trông cậy vào bố mẹ chăm sóc cho hai con. Nếu em có mệnh hệ gì thì không biết hai cháu sau này ăn học ra sao…”, chị Mai tâm sự trong nước mắt.

Khi được hỏi bây giờ chị có mong muốn hay giúp đỡ gì nữa không, ngắt quãng một lúc, chị Mai chậm rãi nói: “Bây giờ em không dám mong muốn và ai giúp đỡ nữa vì mọi người thời gian qua đã giúp đỡ cho em quá nhiều rồi mà sức khỏe của em không tiến triển tốt, phụ lòng của mọi người…”.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Mai năm 12 tuổi bắt đầu bị lão hóa với dấu hiệu xuất hiện nhiều chấm đỏ trên da tay, ngứa ngáy khắp người, rồi sau đó các chấm đỏ xuất hiện dày đặc cơ thể. Khuôn mặt cũng dần biến dạng, sưng tấy…

Ngày 21/10/2011, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng đã tổ chức thăm khám và đưa chị về trụ sở để chữa bệnh. Sau khi hội chẩn, lấy các kết quả xét nghiệm thì chị Mai mắc quá nhiều bệnh, trong đó có bệnh chính là mề đay mãn tính vô căn, đi kèm là nhiều bệnh như rối loạn chuyển hóa, hen phế quản, viêm dạ dày, suy kiệt cơ thể nặng, teo da mãn tính làm biến dạng mặt (vẻ lão hóa). Sau đó vào cuối tháng 3/2012, chị Mai được qua Đài Loan điều trị gần 2 tháng.

Chị Mai cho biết bây giờ không dám mong muốn ai giúp đỡ nữa vì mọi người thời gian qua đã giúp đỡ cho em quá nhiều rồi mà sức khỏe của em không tiến triển tốt, phụ lòng của mọi người. Giờ chỉ lo cho hai đứa con sau này không biết ăn học ra sao...

Từ khi biết mình bị lão hóa, chị Mai bỏ học nửa chừng vì mặc cảm, có lúc chị Mai đã định tự tử để kết thúc một cuộc đời buồn. Nhưng khi nghĩ về cha mẹ, chị lại thôi ý định tiêu cực đó. Với thân hình bé nhỏ, già trước tuổi chị không biết làm gì để kiếm sống. Năm 16 tuổi, chị Mai quyết định đi học nghề may, sau đó chị đi may thuê ở Hội An.

Làm được vài năm, đến năm 2005 chị gặp và nên duyên với người đàn ông của đời mình - anh Trần Thanh Thương (sinh năm 1976). Chị không ngờ "bà già" như mình mà cũng có chồng.

Năm 2007, vợ chồng anh chị sinh cháu gái đầu lòng, năm 2009 sinh đứa thứ 2. Hiện hai đứa con của anh chị đều khoẻ mạnh và rất dễ thương. Vậy nhưng từ năm 2008, chị Mai ngày càng yếu, không còn làm việc được nữa. Chồng chị cũng bỗng dưng trở bệnh, hay đau ốm. Hai vợ chồng đành phải nương tựa vào bà mẹ già, gia cảnh trở nên khốn khó.

Theo Giadinh.net.vn