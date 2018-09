Cô gái 25 tuổi là nghi can sát hại góa phụ ở Nghệ An

Nghi can được đưa tới thực nghiệm hiện trường nhưng bị trùm kín đầu. Người nhà cho biết, cô gái khoảng 25 tuổi, là người quen của gia đình.

Chiều 11/1, Thượng tá Cao Ánh Hồng, Phó thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho biết, nghi can duy nhất sát hại bà Nguyễn Thị Hương (62 tuổi, ở thị xã Hoàng Mai) là một cô gái tên Huệ (25 tuổi, trú thị xã Hoàng Mai). Nghi can được áp tải tới nhà nạn nhân để thực nghiệm hiện trường. Hàng trăm người dân đã kéo tới nhằm theo dõi.

"Nghi can sát hại gia chủ nhưng chưa lấy được tài sản", Thượng tá Hồng nói và cho biết động cơ thực sự của nghi can sẽ được cơ quan hoàn tất hồ sơ trong vài ngày tới.

Lực lượng công an túc trực bảo vệ thực nghiệm hiện trường.

Trước đó, lúc 14h ngày 5/1, tại khối Tân Tiến, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An, người dân đã phát hiện thi thể bà Nguyễn Thị Hương (62 tuổi) chết tại nhà riêng với nhiều vết tích và tài sản bị đảo lộn. Tại hiện trường, thi thể bà Hương nằm trên nền nhà, cạnh đó là chiếc xà beng và con dao cán dài mà hung thủ để lại. Có dấu hiệu cho thấy bà Hương xô xát, chống cự trước khi bị vật nặng đập vào đầu.

Trước khi bà Hương bị giết, bà Bưởi (em ruột bà Hương) đã thu gom phường, hụi với một số tiền lớn gửi tại két sắt nhà bà Hương. Nhà bà Hương từng 4 lần bị đột nhập trộm tài sản.

Cơ quan CSĐT Công an thị xã Hoàng Mai đã bảo vệ hiện trường để công an tỉnh Nghệ An áp giải nghi can đến thực nghiệm hiện trường.

Người dân hiếu kỳ quan sát thực nghiệm hiện trường vụ giết người.

Nghi can có họ hàng với nạn nhân, thường trú ở khu vực không xa hiện trường. Tại hiện trường thực nghiệm, người này được bịt mặt và trùm đầu trước sự bảo vệ nghiêm ngặt của cảnh sát nên người dân chỉ có thể quan sát từ xa, không ai được tiếp cận hiện trường và nghi can.

Hiện người dân đã nắm được thông tin, danh tính nghi can này. Tuy nhiên, vì theo yêu cầu của cơ quan CSĐT nên danh tính cụ thể vẫn chưa được tiết lộ để hoàn tất vụ án.

Theo VnExpress, Công An TP HCM