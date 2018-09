Cô gái 20 năm mang chân khổng lồ được phẫu thuật

Đôi chân to bất thường của cô gái Huế, Trần Thị Mỹ Son, đã được chuyên gia Mỹ phẫu thuật chiều 11/9.

Ca mổ thực hiện tại Bệnh viện FV (TP HCM) và người phẫu thuật chính là chuyên gia McKinnon - vị bác sĩ từng mổ từ thiện thành công nhiều ca bướu khổng lồ cho bệnh nhân Việt Nam.

Mỹ Son sẽ trải qua ít nhất 2 lần để cắt bỏ khối u khiến chân to quá kích cỡ. Ảnh: LiuCian

Sau gần 5 giờ phẫu thuật, bác sĩ McKinnon cùng các bác sĩ Bệnh viện FV đã cắt bỏ gốc rễ bó sợi thần kinh là nguyên nhân chính làm các khối bướu ở chân của bệnh nhân ngày càng phát triển to. Sau khi cắt bỏ các gốc rễ này, khối bướu sẽ không phát triển hoặc chậm phát triển.

Ngoài việc triệt nguồn máu nuôi bướu, bác sĩ người Mỹ cũng cắt bỏ hai khối u lớn ở hông trái của Mỹ Son. Do sức khỏe của Mỹ Son yếu nên các bác sĩ chỉ cắt bỏ một phần khối u, năm sau khi ông McKinnon quay lại Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện việc cắt bỏ các khối u khác ở hai chân, đồng thời chỉnh hình chân và bàn chân.

Sáng 12/9, tình trạng sức khỏe của Mỹ Son ổn định, tuy nhiên cô vẫn phải được theo dõi tại vào phòng Hồi sức và Chăm sóc đặc biệt. Do ca mổ chỉ nhằm chấm dứt sự phát triển của khối u và loại bỏ phần nào khối u nên em vẫn chưa thể đi lại được.

Trước mổ, Mỹ Son cân nặng 68kg nhưng toàn bộ đều dồn vào khối u, cơ thể em gầy gò đến mức độ y bác sĩ không lấy được máu để thử ở tay vì quá ít, phải lấy máu ở động mạch cổ.

Bệnh nhân và mẹ trước khi vào phòng mổ. Ảnh: Phượng Khanh

Chi phí ca mổ dự kiến khoảng hơn 200 triệu đồng sẽ do Bệnh viện FV và Tổ chức VinaCapital hỗ trợ, tuy nhiên sau ca mổ Mỹ Son vẫn phải dành nhiều thời gian và tốn tiền vào việc hồi phục sức khỏe, tăng trọng để chuẩn bị cho ca mổ năm sau.

Sinh năm 1995 tại Thừa Thiên Huế, ngay từ khi chào đời, chân Mỹ Son đã to hơn các bé bình thường. Đến năm 10 tuổi, Mỹ Son phải ngưng việc học tập do chân quá to và đến năm 12 tuổi thì không thể đi lại. Gần 10 năm trước khi được mổ từ thiện, Mỹ Son phải chịu cảnh ngồi xe lăn bởi chi phí điều trị là quá cao.

Thiên Chương