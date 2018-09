Cô gái 17 tuổi chết bất thường sau khi đi tìm người yêu

Cô gái 17 tuổi sang xã bên tìm người yêu 2 ngày không thấy về nhà, gia đình bàng hoàng khi nhận được tin thi thể con gái nổi trên sông.

Ngày 6/11, Công an huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ cho biết, đang tích cực điều tra làm rõ vụ việc phát hiện thi thể cô gái 17 tuổi ở đập nước Bai Vịt, thuộc xã Phượng Mao, huyện Thanh Thủy.

Trước đó, vào khoảng 23h ngày 4/11, một người dân đi ngang qua đập Bai Vịt thì thấy một vật thể lạ nổi trên mặt nước. Khi tới sát mép nước quan sát thì người này bàng hoàng phát hiện thi thể một cô gái.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã cử lực lượng tới bảo vệ hiện trường, đồng thời thông báo lên cơ quan cấp trên. Danh tính nạn nhân được xác định là My, 17 tuổi, ở xã Võ Miếu, Thanh Sơn, Phú Thọ. Xác minh ban đầu của cơ quan điều tra, cô gái đã tử vong trước đó khoảng 2 ngày.

Theo gia đình nạn nhân, trước đó, My sang nhà người yêu ở xã Phượng Mao chơi nhưng không thấy về. Đến tối 4/11, gia đình nhận được tin báo phát hiện con gái tử vong ở khu vực đập Bai Vịt.

Qua công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, bước đầu cơ quan điều tra nhận định rất có thể My đã tự tử. Công an huyện Thanh Thủy cũng đã làm việc với thanh niên được cho là người yêu của My. Thanh niên này cho biết, khoảng 2 ngày trước, My có gọi điện cho anh này.

Hiện Công an huyện Thanh Thủy chưa phát hiện dấu hiệu nào cho thấy đây là một vụ án giết người. Nguyên nhân dẫn đến cái chết của cô gái 17 tuổi vẫn đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo VTC

* Tên nhân vật đã được thay đổi