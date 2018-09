Cô dâu ngồi xe rác đến đám cưới

Chú rể người Anh bật khóc vì xúc động khi nhìn thấy cô dâu xuất hiện trên chiếc xe tải chở rác.

Chiếc xe chở rác được cọ rửa sạch sẽ, trang trí ruy băng hồng như xe hoa bình thường. Ảnh: SWNS

Vào ngày trọng đại của cuộc đời diễn ra tuần trước, cô dâu Hilli Fletcher, đến từ Great Barr, hạt Birmingham, gây bất ngờ cho chú rể Paul khi tiến vào nơi tổ chức đám cưới trên một chiếc xe tải chở rác.

Theo The Sun, do chú rể Paul là nhân viên thu gom rác thải đã 9 năm nên cô dâu muốn tạo ra một điều bất ngờ cho anh ở đám cưới. Toàn bộ kế hoạch rước dâu đặc biệt này đều do Hilli, 49 tuổi, và đội ngũ đồng nghiệp của anh Paul bí mật sắp xếp.

"Tôi liên lạc với vài người bạn làm chung công ty với anh ấy. Sau đó, họ giúp tôi liên hệ với ông chủ để tôi thực hiện được ý định này. Ông chủ của Paul nói với tôi rằng sẽ gọi cho trụ sở chính trước khi thông báo họ đồng ý. Tôi phải đóng góp một khoản tiền bởi đây là xe chở rác của thành phố, và tôi cũng trả tiền bơm dầu cho chiếc xe", cô dâu Hilli nói.

Cô dâu, chú rể chụp ảnh kỷ niệm bên chiếc xe rác, đã được cọ rửa sạch sẽ, mới tinh. Ảnh: SWNS

Do xe tải chở rác được sử dụng hằng ngày rất bẩn thỉu, hôi hám nên phía công ty đã chọn ra một chiếc, cho nó "xả hơi" một ngày và cọ rửa thật sạch sẽ.

Lúc nhìn chiếc xe rác, được trang trí bằng nhiều dải ruy băng hồng và dòng chữ "Có cô dâu ở đây", tiến về phía mình, chú rể Paul, 50 tuổi, đã bật khóc vì xúc động.

Hướng Dương