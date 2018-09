Cô dâu bị người yêu cũ giết trên giường trước ngày cưới

Hay tin người yêu cũ đi lấy chồng, Thế Anh lẻn vào nhà, rút dao đâm chết cô gái 23 tuổi này ngay trên giường ngủ trước ngày lên xe hoa.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Phạm Thế Anh (sinh năm 1992, ngụ xã Yên Phương, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) để điều tra, làm rõ hành vi giết người.

Trước đó, khoảng 22h30 ngày 15/5, khi chị Đinh Thị Thi (sinh năm 1992, ngụ xã Yên Phương, người yêu cũ của Thế Anh) vừa lên giường ngủ sau khi bàn bạc việc cưới xin với gia đình thì Phạm Thế Anh lẻn vào trong nhà rồi bất ngờ dùng dao thủ sẵn trong người đâm nhiều nhát vào người.

Thế Anh đã bị khởi tố vì hành vi giết chị Đinh Thị Thi.

Bị đâm bất ngờ, Thi chỉ kêu lên được mấy tiếng rồi nằm bất động trên giường. Lúc này, bà Đinh Thị Quý (mẹ nạn nhân) ở dưới bếp nghe tiếng kêu cứu liền chạy lên nhà thì thấy con gái nằm bất động trên vũng máu, còn Thế Anh vẫn cầm trên tay con dao dính máu.

Bà Quý liền tri hô và gọi chồng là ông Đinh Văn Thuyết lên để khống chế nhưng Thế Anh đã chạy thoát. Thi sau đó được người thân đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong tại Bệnh viện Đa khoa huyện Ý Yên.

Về phần Phạm Thế Anh, sau khi gây án đã bỏ trốn khỏi địa phương. Đến rạng sáng ngày 16/5, Thế Anh đã bị bắt khi đang lẩn trốn ở tỉnh Hà Nam.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án mạng đau lòng.

Theo ông Hoàng Minh Tuấn, Phó trưởng Công an xã Yên Phương, ngay sau khi nhận được thông tin, công an đã phân công lực lượng, tiếp cận gia đình bị hại, bảo vệ hiện trường. Qua xác minh, sàng lọc thông tin, cơ quan công an xác định Phạm Thế Anh là nghi phạm chính gây ra vụ án. “Nạn nhân bị đâm 7 nhát, trong đó có nhát chí mạng vào cuống tim dẫn đến mất máu và tử vong trên đường đi cấp cứu”, ông Tuấn nói.

Cũng theo ông Tuấn, Phạm Thế Anh từng một vài lần đánh nhau với thanh niên trong xã nhưng chưa có tiền án, tiền sự. Thế Anh khai nhận ban đầu, nguyên nhân sát hại chị Thi là do trước kia hai người yêu nhau, nhưng biết tin người yêu cũ đi lấy chồng, không lấy được nhau nên Thế Anh đã giết cô gái để trả thù.

Theo Người Lao Động