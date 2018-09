Cô dâu bị anh rể chém chết trước ngày cưới

Tìm vợ không thấy, Hiển sang nhà em gái vợ gây gổ và ra tay sát hại. Nạn nhân tử vong trong vòng tay chồng sắp cưới, 2 ngày trước khi lên xe hoa.

Công an huyện Định Hoá (tỉnh Thái Nguyên) đang tiếp tục điều tra vụ trọng án khiến một phụ nữ tử vong tại xóm Bảo Hoa 1 (xã Bảo Linh, Định Hóa). Hung thủ được xác định là Ma Khánh Hiển (sinh năm 1965) đã ra tay tàn độc với em vợ là chị Nguyễn Thị Thuận (sinh năm 1972, ở gần nhà hung thủ).

Theo đó, vào khoảng 22h ngày 18/6, Hiển trở về nhà sau khi say rượu bí tỉ. Không chịu để cho vợ con ngủ yên, Hiển buông lời chửi mắng vợ. Do không thể chịu đựng được những lời nói văng tục cũng như lời sỉ nhục của gã chồng “ma men”, người vợ có nói lại đôi lời. Sau đó, giữa hai người đã xảy ra xô xát với nhau.

Trong quá trình xô xát, Hiển đã lao vào bóp cổ với ý định sẽ giết chết vợ. Chị Lịm (vợ Hiển) may mắn vùng thoát ra được và bỏ chạy. Hiển chạy xuống bếp cầm con dao rựa đuổi theo để chém. Tuy nhiên, do trời tối, xung quanh nhà cây cối um tùm, nên khi lấy được con dao, hắn lại không thấy vợ đâu.

Trong cơn thú tính điên cuồng, Hiển cầm dao vừa đi, vừa chém mạnh vào các bụi cây, cũng như hét gọi vợ suốt đêm làm hàng xóm thức giấc nhưng không thấy. Đoán vợ chỉ có thể trốn sang nhà em gái là chị Nguyễn Thị Thuận (cách nhà Hiển chừng 10m), nên hắn hùng hổ đi sang.

Thấy nhà em vợ mặc dù đã tối muộn nhưng vẫn còn để điện nên hắn càng sinh nghi. Vừa vào đến nhà, thấy chị Thuận ngồi giữa nhà, Hiển liền hỏi với giọng bực tức: “Mày có thấy vợ tao qua đây không?”.

Nơi xảy ra án mạng kinh hoàng.

Lúc này, trong nhà chị Thuận đang có khách là hai người đàn ông, lại biết Hiển đang say rượu nên chị này dịu giọng trả lời rằng, từ chiều đến giờ không thấy chị Lịm qua đây. Sau đó Hiển buông giọng dọa nạt: “Mày mà giấu vợ ông thì đứng có trách ông ra tay”. Nói xong, Hiển vào nhà tìm, nhưng không thấy.

Hắn quay về được 10 phút rồi lại tiếp tục sang nhà chị Thuận tìm vợ cho bằng được. Lúc này, hắn cầm theo con dao tông. Vừa thấy người em vợ, Hiển đã vung dao chém mạnh từ trên xuống. Cú chém mạnh đã khiến cho nạn nhân bị một vết thương rách dài 12 cm từ cổ xuống đến ngực, đồng thời mất một bên tai.

Bị chém bất ngờ, nạn nhân vừa kịp kêu lên một tiếng thì đổ gục xuống hiên nhà. Không dừng lại ở đó, kẻ máu lạnh còn tiếp tục vung dao chém vào người nạn nhân, nhưng lúc này một vị khách đã kịp từ trong nhà lao ra, cầm cây gậy đánh vào tay hung thủ khiến dao văng ra. Sau đó, Hiển nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Nói về vụ việc, ông Nông Văn Chương (sinh năm 1962, Phó trưởng Công an xã Bảo Linh) cho biết, khoảng hơn 22h đêm ngày 18/6, lúc ông đang xem tivi thì nhận được tin báo của một người dân ở xã Bảo Hoa 1 báo, Hiển đang cầm dao chém vào cửa nhà một người dân. Khi ông Chương và lực lượng công an xã đến thì Hiển đã bỏ đi nơi khác. Chưa nắm rõ tình hình thì công an xã lại tiếp tục nhận được tin, Hiển giết chết em vợ.

Sau khi gây án giết em vợ, tìm vợ không thấy ở hiện trường hung thủ đã sang các nhà hàng xóm khác để tiếp tục tìm. Tại đây, chủ nhà nói là không có nhưng Hiển không tin nên đã phá cửa và tiếp tục có những hành vi bạo lực, đe dọa chém người. Ngay sau khi áp chế hung thủ về ủy ban xã, Công an huyện Định Hóa đã có mặt để bàn giao vụ án. “Cũng may không có thêm nạn nhân thiệt mạng dưới tay Hiển...”, ông Chương thở dài.

Vụ án kinh hoàng trên đang làm nhiều người dân trên địa bàn cảm thấy hoảng sợ. Một người hàng xóm cho biết, nạn nhân sinh ra và lớn lên trong gia đình có 5 chị em gái. Do gia cảnh nghèo khổ nên chị Thuận học mới biết mặt chữ đã nghỉ học ở nhà phụ giúp gia đình, sau đó ít năm thì lấy chồng (quê Thanh Hóa).

Nhưng sau khi sinh được hai người con (một trai, một gái) thì hai vợ chồng chia tay, chị Thuận được quyền nuôi con. Một thân một mình, nhưng chị Thuận ngoài trồng chè, còn đi làm nhiều việc khác, ai thuê gì cũng làm, để có tiền nuôi con ăn học.

Do thấy mẹ khổ cực, lại muốn đi làm sớm nên hai người con của nạn nhân học hết cấp 2 thì thôi học. Người con trai đầu đã lấy vợ và sinh con. Còn người con gái thứ hai thì làm công nhân ở mãi Quảng Ninh, rất ít khi về nhà.

Do sống độc thân nên việc chị Thuận trong lúc đi làm có quen nhiều bạn khác giới. Chị có quen và yêu thương một người đàn ông trong huyện, ít hơn chị đến 9 tuổi. Hai người dự định sáng ngày 20/6, hôn lễ giữa họ sẽ diễn ra.

“Tối hôm xảy ra sự việc, có hai người đàn ông ngồi trong nhà chị Thuận. Một người là bạn chị Thuận ở cũng xã, còn người đàn ông thứ hai là chồng sắp cưới của chị Thuận. Hai người đàn ông này đang bàn chuyện làm lễ cưới thì bất ngờ Hiển cầm dao sang hăm dọa, sau đó thì ra tay tàn độc với người em vợ. Người ôm nạn nhân lúc bị trọng thương cũng như suýt bị Hiển chém chính là người chồng sắp cưới”, một nhân chứng thuật lại.

Con dâu chị Thuận cho biết, hôm xảy ra vụ việc, con dâu chưa đi làm về, người con còn lại của chị Thuận cũng đang đi làm xa. Sự việc xảy ra quá nhanh nên không ai có thể tin. Chị cũng cho biết, trước đây đã nhiều lần, Hiển cầm dao sang nhà dọa nạt gia đình chị chỉ với nguyên nhân cũng là đi tìm vợ hắn.

Một người thân nạn nhân cho biết: “Cách đây mấy hôm, tôi nghe vợ Hiển nói là hắn muốn lấy sổ đỏ để bán nhưng người vợ không đưa. Chắc mượn thêm cớ này mà tối hôm xảy ra sự việc, vừa đi uống rượu về, hắn đã ra tay bóp cổ vợ. Đã nhiều lần hắn sang nhà em gái và hàng xóm chửi bới lung tung, ai mà trả lời lại là ăn đòn ngay, chứ Hiển không nể nang ai hết. Đến cả công an xã, rượu vào Hiển cũng không tha. Tôi đoán, Hiển đòi vợ bán sổ đỏ chia tài sản để đi theo người tình mới”.

Chị Nguyễn Thị Lịm (vợ của hung thủ) cho biết, từ lúc sự việc xảy ra cho đến khi người chồng bị bắt, chị không hề hay biết, mãi đến trưa hôm sau, chị mới biết là chồng mình giết chết em gái. Chị bày tỏ nguyện vọng pháp luật xử đúng người đúng tội.

Theo Pháp Luật Việt Nam