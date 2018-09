Cô con gái út bí ẩn của Tổng thống đắc cử Donald Trump

Trong khi ba con lớn lúc nào cũng là tâm điểm chú ý suốt chiến dịch tranh cử của bố, Tiffany Trump lại khá mờ nhạt và thầm lặng.

Tiffany là cái tên ít khi được Trump nhắc tới và ít khi được báo chí đưa tin trong chiến dịch tranh cử của Donald Trump.

Theo The Sun, trong suốt chiến dịch tranh cử tổng thống của tỷ phú Donald Trump, Tiffany chỉ có một bài phát biểu gây chú ý ở Hội nghị Quốc gia của đảng Cộng hòa ở Cleveland, bang Ohio, trong đó cô dành những lời ca ngợi về bố và chia sẻ những trải nghiệm thời thơ ấu của mình.

Tuy nhiên, ngoài lần xuất hiện đó và việc cô từng phát hành một ca khúc nhạc pop chỉ ít người biết, cô gái 23 tuổi từng tốt nghiệp đại học Pennsylvania vẫn khá bí ẩn. Vì điều này, người ta thường gọi cô là "đứa con bị lãng quên" của tỷ phú Trump, khác hẳn sự nổi bật và gây chú ý mà các anh chị em cùng cha khác mẹ như Donald Jr, Ivanka, Eric và Barron thường được nhận.

Tiffany là đứa con duy nhất của tỷ phú Mỹ với diễn viên Marla Maples. Khi Marla thông báo đang có thai, ông Trump đã đáp lại rằng: "Chúng ta nên làm gì bây giờ?". Một số người cho rằng câu hỏi trên giống như thể Trump ngầm ám chỉ Marla nên bỏ thai, tuy nhiên vị tỷ phú nổi tiếng kịch liệt phủ nhận. Chính tay ông đã cắt rốn cho Tiffany sau khi cô chào đời vào ngày 13/10/1993.

Hai tháng sau khi sinh, Marla và tỷ phú Mỹ kết hôn. Cuộc hôn nhân của họ kéo dài 6 năm. Năm 1999, Marla chuyển tới California sống với mẹ, cũng là khi các thủ tục ly hôn được hoàn tất.

Cô là con duy nhất của tỷ phú Mỹ với vợ hai.

Có nhiều người suy đoán rằng mối quan hệ của Tiffany với bố khá căng thẳng. Năm 2011, cô từng nói trên chương trình "Where Are They Now" do Oprah Winfrey dẫn dắt rằng cô "rất thân thiết" với mẹ, người đã nuôi dạy cô "như một bà mẹ đơn thân".

Tuy chủ yếu sống tách biệt với các anh chị em cùng cha khác mẹ của mình, Tiffany vẫn giữ được mối quan hệ khá thân tình với Ivanka, Vanity Fair cho biết. Trong cuốn tự truyện đầu tiên "The Trump Card: Play to Win in Work and Life", Ivanka từng giải thích Tiffany thường xa cách các anh chị em khác bởi cô sống với mẹ ở bang California, phía bên kia nước Mỹ.

Ivanka tiết lộ trong khi cô và các anh em may mắn có được sự hậu thuẫn về tài chính từ ông bố tỷ phú, còn Tiffany thì không. Cô con gái út nhà Trump sống trong môi trường xung quanh có nhiều bạn bè giàu có nhưng bản thân cô lại không có điều kiện hay thẻ tín dụng cá nhân như họ.

Tiffany và chị gái cùng cha khác mẹ Ivanka khá thân thiết.

"Tất cả những gì cô ấy muốn là một số đặc quyền giống bạn bè, những đặc quyền mà cô ấy chắc chắn sẽ được hưởng nếu sống cùng một mái nhà với bố", Ivanka nói.

Khi Tiffany vào đại học, Ivanka đã thuyết phục bố chu cấp cho con gái út một khoản tiền tiêu vặt. Ông Trump đồng ý, và điều này thực sự khiến Tiffany vui mừng và cảm kích.

Một người bạn của Tiffany cho hay mỗi tháng, tỷ phú Mỹ gửi cho con gái một khoản 500 USD không hơn không kém. Mỗi khi cùng bạn bè đi ăn uống và chia tiền, Tiffany sẽ tính toán từng đồng. Tuy nhiên, nếu nhìn vào cuộc sống, sự hiện diện trên mạng xã hội hiện nay của Tiffany, dường như mọi thứ đã tốt đẹp hơn rất nhiều.

Tiffany sở hữu tài khoản mạng xã hội với hơn 514.000 người theo dõi, trong đó cô thường xuyên chia sẻ lối sống xa hoa, sung sướng với một nhóm bạn nổi tiếng, chẳng hạn như Công chúa Olympia của Ai Cập, con trai người mẫu Stephanie Seymour hay Gaia Matisse, người gọi nghệ sĩ Henri Matisse là kỵ.

Tiffany cũng thường khoe ảnh tham gia các sự kiện hoành tráng với bạn trai, hay ảnh tạo dáng trước biển ở Bahamas. Nhưng sau tất cả, những hình ảnh ấy cũng chẳng có gì nổi bật hơn so với các cô cậu đang độ tuổi ngoài 20 khác.

Thiếu nữ 23 tuổi thường xuyên khoe ảnh cuộc sống ăn chơi tiệc tùng.

The New York Times từng cho rằng chiến dịch tranh cử của tỷ phú Trump dường như không muốn để lộ nhiều hình ảnh về cô con gái "bị lãng quên" này trước khi cuộc bầu cử diễn ra. Và cũng thật khó để nhìn thấy những nỗ lực của Tiffany trong việc cố gắng nắm quyền điều hành công việc kinh doanh của bố như các anh chị em mình. Cô cũng là đứa con duy nhất không được nhắc đến trong đội ngũ chuyển giao quyền lực của tỷ phú Mỹ.

Tiffany chưa từng đứng ra vận động tranh cử cho bố hay thường xuyên bảo vệ bố trước những cuộc tranh cãi như cách mà Ivanka vẫn làm.

Hiện tại cô gái 23 tuổi sống gần tòa tháp Trump ở New York và đang phấn đấu sẽ tạo dựng sự nghiệp trong lĩnh vực pháp luật. "Cô ấy đang cố gắng tạo lập tên tuổi, bản sắc riêng của mình", một người bạn của Tiffany nói.