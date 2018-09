Cô bé bán vé số về nhà sau 2 năm 'mất tích'

Không dám về nhà vì bán vé số ế, Mai đón xe lên TP HCM tìm việc và bị đưa vào quán cà phê 'ôm'. Gia đình nghĩ con chết, lập bàn thờ cúng.

Tối 23/10, Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết vừa giải cứu được Mai (15 tuổi, ngụ huyện Giá Rai) khỏi quán cà phê có tiếp viên ở phường Tân Nhơn Phú A, quận 9, TP HCM. Trong đêm 22/10, cô bé đã được đưa về Bạc Liêu, gia đình đến công an tỉnh đón Mai về quê an toàn.

Theo cơ quan điều tra, hơn 2 năm trước Mai mới 13 tuổi nhưng tự đón xe đò lên TP HCM tìm việc vì bán vé số ế ẩm, lỗ vốn nên không dám về nhà. Tại đất khách quê người, Mai tự xin được việc phụ bếp cho quán nhậu nhưng làm được khoảng một tuần thì mất việc vì chủ thừa lao động.

Từ cô bé 13 “mất tích” ngày nào, giờ đây Mai đã thành thiếu nữ.

Đến bến xe miền Tây định về lại Bạc Liêu, Mai tình cờ gặp một người lái xe ôm giới thiệu quán cà phê cần người giúp việc, mỗi tháng lương từ 3 triệu đồng trở lên. Tin lời người này, Mai được chở đến quán nhưng bà chủ không trả lương, cô bé sẽ chỉ có có thu nhập nhờ tiền bo của khách vào quán vừa uống nước vừa ôm ấp, sờ mó. Mai ở đây suốt 2 năm.

Giữa tháng 10, Mai tình cờ gặp một thanh niên cùng xóm lên quận 9 làm thuê nên nhờ người này nhắn cha mẹ báo công an, tìm cách giải cứu Mai vì chủ quán không cho sử dụng điện thoại hay đi đâu xa vì sợ Mai trốn về.

Hai ngày trước, công an Bạc Liêu cử cán bộ đến quán Xuyên phục vụ trên đường Lã Xuân Oai, quận 9. Nhận diện được Xuyên, Công an Bạc Liêu nhờ công an phường Tân Nhơn Phú A đến kiểm tra, đưa Mai trở lại quê nhà sau 2 năm “mất tích”.

Trước khi đón con gái về, cha mẹ Mai đã tháo gỡ bàn thờ của cô bé vì 2 năm qua gia đình tưởng con đã chết.

Phúc Đạt

* Tên nhân vật đã thay đổi.