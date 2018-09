Chuyến về quê ăn Tết định mệnh của người vợ

Trở về quê ăn Tết sau 4 năm xuất khẩu lao động ở Malaysia, người vợ phải hứng chịu trận đòn chí mạng của chồng, dẫn tới tử vong.

Khoảng 8h sáng ngày 12/1, người dân thôn Yên Mỹ, xã Bình Yên, huyện Thạch Thất, Hà Nội nghe tiếng kêu cứu thất thanh của chị Nguyễn Thị Hương (sinh năm 1982) phát ra từ ngôi nhà 2 tầng - nơi chị sinh sống với chồng là anh Vương Văn Hải (sinh năm 1977, trú tại thôn Yên Mỹ).

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án, và người chồng của chị Hương.

Biết được thông tin vụ việc, khi người làng muốn giải cứu chị Hương thì toàn bộ cửa trong nhà đều đã khóa trái. Bên trong ngôi nhà 2 tầng, tiếng kêu rên xiết vẫn vọng ra mỗi lúc một yếu ớt. Trước tình hình nguy cấp, hàng xóm đã hô hào dùng vật cứng phá cửa sổ vào trong nhưng đã thấy chị Hương nằm bất động trên vũng máu. Chị Hương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất nhưng vì thương tích quá nặng sau những nhát dao chí mạng của chồng, chị đã qua đời.

Bà Hoa, hàng xóm với chị Hương, vẫn chưa hoàn hồn: “Tôi đang ngồi trong nhà thì nghe tiếng kêu cứu của Hương. Người trong xóm thấy sự việc đến cứu nhưng đến nơi thì cửa nhà đã bị khóa, khi vào tới nơi thì đã quá muộn. Chị Hương nằm quằn quại bên máu loang lổ dưới nhà ăn. Rõ khổ, cái Hương vừa từ Malaysia trở về ăn Tết sau 4 năm đi xuất khẩu lao động thì nhận kết cục đau đớn khiến cả làng ai cũng xót xa. Bình thường thằng Hải rất chịu khó, ngoan hiền. Vợ nó đi làm ăn xa, nó một mình ở nhà chăm chỉ lao động nuôi 2 con trai ăn học”.

Chị Nguyễn Thị Hương là người hiền lành, dễ thương, được nhiều người trong làng theo đuổi. Thời điểm Hương mới yêu anh Hải, gia đình chị thấy Hải là người tử tế, chịu khó nên đã đồng ý cho 2 người nên duyên vợ chồng. Cuộc sống đôi vợ chồng trẻ êm đềm trôi và sinh hạ được 2 con trai kháu khỉnh. Tuy nhiên, cách đây 4 năm, do tính hay ghen tuông nên trong một lần thấy chị Hương đi uống cà phê với người đàn ông cùng thôn, anh Hải đã đi tìm chị về thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Vụ việc sau đó được 2 bên gia đình nội ngoại giải quyết ổn thỏa.

Sau đó, do cố gắng vay mượn để xây thêm tầng thứ hai cho ngôi nhà 2 vợ chồng đang ở nên gia đình lâm vào nợ nần, chị Hương đã quyết định đi xuất khẩu lao động để có tiền trả nợ. Nhưng với bản tính không đổi, anh Hải đã can ngăn rồi nhiều lần đánh đập chị trước khi lên đường đi Malaysia làm việc. Khi hợp đồng sắp hết nhưng do nợ nần, chị Hương vẫn tiếp tục ở lại làm thêm một năm nữa và quyết định trở về quê ăn Tết Đinh Dậu với gia đình.

Chuyến trở về quê ăn Tết sau 4 năm xa quê hương đã trở thành chuyến đi mãi mãi đối với người vợ trẻ. Ông Nguyễn Văn Kỷ (66 tuổi), bác ruột chị Hương, cho biết: “Hương mới trở về nhà chưa được 2 hôm. Hôm qua, vợ chồng nó còn ra nhà chúng tôi ăn cơm, còn xin lỗi về việc khi Hương đi làm ăn xa nó không cho con cái và bản thân ra thăm bên ngoại. Tất cả mọi người đều vui vẻ. Không ngờ! Từ lúc con dâu, con gái chết, những bậc sinh thành chúng tôi không ăn, không ngủ. Hai đứa nhỏ đang đi học thì khóc ngất vì cảnh mẹ chết, bố bị công an bắt. Con Hương khổ trăm bề từ khi làm vợ thằng Hải, hết mang tiếng là đi với con trai trong làng sau đó, lại phải đi làm ăn xa để trả nợ cho gia đình mà khi trở về chưa được bao lâu".

Ông Nguyễn Văn Quân, Trưởng Công an xã Bình Yên, xác nhận vụ việc. Ông Quân cho biết, Công an xã nhận được thông tin vụ việc vào lúc 8h30 phút ngày 12/1 và đã triển khai toàn bộ lực lượng xuống địa phương để bảo vệ hiện trường, đồng thời thông báo lên Công an huyện Thạch Thất điều tra.

“Công an đã phát hiện 2 con dao, một con dính máu ném ngoài hành lang nhà, một con dao bầu khác phát hiện nằm trong bếp. Khi chúng tôi xuống hiện trường thì Hải vẫn muốn đưa vợ đi cấp cứu, nhưng không thể lái xe được nữa. Hàng xóm đã đưa chị Hương đi cấp cứu, nhưng ít phút sau đã có thông tin chị này tử vong. Ở địa phương, Hải là người hiền lành, chưa từng có tiền án, tiền sự. Sự việc xảy ra khiến cả làng bất ngờ", ông Quân cho biết thêm.

Theo Công An TP HCM