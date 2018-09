Chuyện tình của cô gái bị người yêu làm nhục vì thay lòng

'Do quá yêu thương Xuyên nên khi nghe bạn bè nói cô có người yêu mới, dự định cưới, tôi mới làm vậy để cô ấy bị xấu mặt, không ai ưng', Toàn nói.

Hiện Nguyễn Bảo Toàn (sinh năm 1988, ngụ ấp Bình Lâm, xã Lộc An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) đang bị tạm giam để điều tra về tội bắt giữ người trái phép và làm nhục người khác. Nạn nhân là chị Huỳnh Thị Vĩnh Xuyên (sinh năm 1992, ngụ ấp Hàng Gòn, cùng xã Lộc An). Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Long Thành (Đồng Nai) cũng đã khởi tố vụ án này.

Ở cùng xã, nhà cách nhau chừng 2km, Toàn và chị Xuyên quen biết từ nhỏ. Năm 2012, đôi lứa nảy sinh tình cảm. Toàn yêu Xuyên rất sâu đậm, luôn nhường nhịn hy sinh. Tuy hai bên gia đình chưa đề cập đến chuyện cưới xin nhưng đã xem cả hai như con trong nhà, cô gái còn dọn đến ở chung trong căn nhà Toàn được cha mẹ chia cho.

Nhưng càng yêu, chàng trai càng sợ mất người yêu, thường nổi những cơn ghen tuông vô cớ. Thấy người yêu đi chơi cùng bè bạn, Toàn cũng mắng nhiếc, đánh đập.

Gia đình cô gái thấy, Toàn chí thú làm ăn nhưng lại thường đánh con gái mình nên sau này đổi ý, ngăn cản. Toàn biết chuyện, càng ích kỷ, ngăn cấm người yêu đủ điều.

“Cách đây hơn 3 tháng, không chịu được tình cảnh bị chửi bới, đánh đập, tôi chủ động nói lời chia tay, sau đó có người yêu mới. Tôi cố gắng trốn tránh, đổi số điện thoại, chuyển chỗ làm nhưng Toàn vẫn lần ra, nhiều lần gọi điện đòi gặp gỡ nói chuyện. Ban đầu, anh ta muốn tôi quay lại nên dùng lời lẽ ngọt ngào. Khi không thành, anh ta lại chuyển sang đe dọa sẽ giết nếu như tôi quen người khác”, nạn nhân kể.

Bị "kết tội" bạc tình, cô gái đã mất đi mái tóc mượt mà.

Gạt nước mắt, chị Xuyên kể về cái đêm mình bị bắt, bị cắt tóc nhục nhã: “Đêm 3/5, tôi đi uống nước cùng nhóm bạn ở thị trấn Long Thành, bất ngờ Toàn xuất hiện. Toàn kêu ra ngoài nói chuyện, không thích lớn tiếng, cãi vã trước mặt bạn bè, tôi làm theo, nhưng sau đó Toàn lại yêu cầu lên xe tìm nơi nào vắng người tâm sự. Tôi không đồng ý, Toàn lấy mũ bảo hiểm dọa đánh, tôi đành nghe theo”.

Toàn chở thẳng tình cũ về nhà mình, bắt đầu chửi bới, sỉ nhục, tra khảo chuyện có người yêu mới. Chị Xuyên nói dứt khoát: “Anh quá ghen tuông, tôi không yêu anh nữa”.

Toàn nổi điên lấy một chiếc kéo, một khúc cây, một cái kìm đặt trước mặt người yêu, tuyên bố: “Bây giờ em chọn một trong ba thứ. Nếu chọn khúc cây thì bị đánh gãy chân, nếu chọn cái kìm thì sẽ bẻ răng còn chọn cái kéo thì sẽ bị cắt tóc”.

“Nghe Toàn nói vậy, tôi sợ quá, thôi thì đành chọn cái kéo, vì không nguy hiểm đến tính mạng. Tôi chỉ cái kéo, Toàn đè đầu tôi mà cắt tóc. Mặc cho tôi van xin, anh ấy cắt gần sạch mái tóc mới chịu buông tha”, nạn nhân thuật lại. Cô gái vừa nức nở khóc, vừa dùng áo khoác trùm đầu chạy về nhà.

Thấy con gái bị làm nhục, gia đình nạn nhân bức xúc làm đơn tố cáo. Chị Xuyên tâm sự: “Mấy lần trước bị đánh, tôi đều nhẫn nhịn cho qua. Nhưng lần này không thể được, mái tóc nham nhở thế này còn ra làm sao nữa, rồi người yêu mới của tôi nghĩ gì? Anh ấy còn dám yêu tôi khi có người cứ đe dọa, hành hung như thế không? Tôi mong pháp luật xử lý để tôi được an tâm sinh sống”.

Ngôi nhà từng là “tổ ấm” của cặp đôi sống thử.

Chuyện tình tan vỡ, một bên xấu hổ, bên bị bắt giam, hai bên gia đình thông gia hụt cũng bắt đầu “cuộc chiến” bêu xấu nhau.

Gia đình cô gái cho rằng, nhiều lần Toàn đến nhà chửi bới, gây hấn. “Trong thời gian gia đình viết đơn tố cáo, Toàn đã nhắn tin, gọi điện đe dọa, yêu cầu phải rút đơn nếu không muốn 'có chuyện", một người thân trong gia đình cô gái nói.

Trong khi đó, anh trai Toàn phản bác: “Mấy ngày nay, nghe người nhà Xuyên đặt điều, bêu xấu đủ chuyện về em trai và gia đình tôi, nghe mà tức trong lòng nhưng không biết phân trần cùng ai, vì em tôi là người sai. Nhưng mọi chuyện không hoàn toàn đúng như cô ấy tố cáo. Xuyên yêu và đến đây sống chung với em trai tôi như vợ chồng mấy năm nay. Bao nhiêu tiền em tôi đi làm đều chu cấp cho người yêu. Thậm chí sau khi em trai tôi bị bắt, có một người nợ tiền củi gần 5 triệu, Xuyên tới nhà người đó lấy lần đầu 2,5 triệu đồng; lần thứ hai định lấy tiếp một triệu đồng, nói là dùng tiền đi thăm em tôi trong trại giam. Người nợ tiền không đồng ý, gọi điện báo tin, tôi và gia đình mới được biết”.

Sau khi bị cắt tóc, chị Xuyên bị cho là quay lại nhà thủ phạm ở 3 ngày và yêu cầu đưa tiền đi mua tóc giả về đội. Toàn bán hai con gà chọi, xin thêm anh rể 300.000 đồng để đưa 1,8 triệu đồng cho Xuyên đi mua tóc.

Một tháng sau khi cạo đầu người yêu, Toàn bị bắt.

Về thông tin Toàn bỏ trốn khỏi địa phương sau khi có đơn tố cáo của gia đình cô gái, người anh trai bác bỏ. Anh cho biết, trong thời gian điều tra hơn một tháng, công an mời Toàn lên 3 lần. Cả 3 lần Toàn đều được người thân chở lên tận trụ sở công an để lấy lời khai. Đến lần thứ tư vào ngày 9/6, Toàn được mời lên và bị bắt tạm giam.

“Nhưng chuyện đã xảy ra, em trai tôi vì quá yêu người, muốn níu kéo, lại không am hiểu pháp luật nên hành động sai trái. Mong rằng những ngày tháng trong tù sẽ làm nó hiểu được con người của cô ta”, người anh thở dài.

Theo Pháp Luật Việt Nam