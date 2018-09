Chuyện tình của cảnh sát hình sự

Khô khan, lạnh lùng là điều nhiều người hình dung về cảnh sát hình sự. Tuy nhiên, khi đứng trước tình yêu, họ cũng như bao người đàn ông khác.

Trong lực lượng Công an tỉnh Sơn La, vợ chồng trung úy Nguyễn Thị Lê Thảo (Đội Hình sự, Công an huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) và trung úy Nguyễn Trung Hiếu (Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Sơn La - PC45) được coi là cặp đôi đặc biệt. Bởi họ không chỉ bén duyên với nhau từ đồng nghiệp mà còn chung nhau đảm nhận công việc trong những lực lượng mũi nhọn của các đơn vị công an.

Trung úy Nguyễn Thị Lê Thảo, lính hình sự gan góc, có giọng hát làm say lòng người. Chị ngại ngùng khi kể về câu chuyện tình yêu của mình: “Em không biết kể gì đâu. Gặp nhau thấy thẹn thẹn, xa nhau thấy nhớ nhớ…. thế rồi là yêu. Yêu rồi thì bỏ tất cả về với người mình yêu. Hết anh ạ”. Nói xong từng ấy, đôi má ửng đỏ của chị lại được khéo léo giấu đi.

Vợ chồng anh Hiếu - chị Thảo.

Ngày đó trung úy Lê Thảo vẫn còn là cô học viên năm cuối của Học viện Cảnh sát nhân dân về Phòng PC45 - Công an tỉnh Sơn La thực tập. Gia đình cũng đang sinh sống ở đây nên Lê Thảo muốn dành thời gian thực tập ngắn ngủi này để được gần bố mẹ thật nhiều, trước khi trở lại trường đeo đuổi ước mơ trở thành giảng viên. Thế nhưng tình yêu bất chợt gõ cửa trái tim cô học viên chưa một lần yêu ấy, đó là chàng cảnh sát hình sự.

“Anh ấy là dân hình sự nhưng mà hiền lắm anh ạ, nói năng thì cụt lủn, rồi lại hay thẹn nữa chứ. Nhưng mà con trai hình sự hay lắm anh, có cái dữ dằn, có cái bụi bụi”, Lê Thảo nhớ lại ấn tượng đầu tiên của mình về chồng như thế.

Đồng nghiệp biết được tình ý giữa hai người nên quan tâm vun đắp. Vốn có năng khiếu văn nghệ nên mỗi lần có cơ hội, cặp đôi Thảo - Hiếu lại được chỉ huy ưu tiên bắt cặp cùng nhau trên sân khấu. Tuy nhiên, tình yêu ấy chỉ thực sự được định đoạt khi cả hai cùng tham gia một vụ án nhiều gian truân, khám phá vụ cưỡng đoạt tài sản với trị giá gần 100 triệu đồng xảy ra tại huyện Thuận Châu (tỉnh Sơn La).

Trước đó, nghi phạm đã gửi thư nặc danh, đe dọa một gia đình nếu không nộp đủ số tiền theo yêu cầu sẽ tìm cách hại con gái họ đang học Đại học ở thành phố Sơn La. Lo sợ cho sự an nguy của con gái mình nhưng gia đình nạn nhân vẫn phải khẩn báo cho cơ quan chức năng.

Trung úy Hiếu được giao nhiệm vụ ở tổ chốt chặn thứ nhất, còn cô học viên thực tập Lê Thảo lại được đảm nhiệm nhập vai cùng với một trinh sát khác đóng cảnh yêu đương để chờ nghi can xuất hiện. Giờ nhớ lại, trung úy Hiếu tâm sự: “Chỉ huy phân công nhiệm vụ nào thì mình phải chấp hành nhưng lúc đó tôi chỉ muốn ở gần cô ấy nhất. Tội phạm manh động, chỉ cần phát hiện đó là công an nhập vai, chúng sẽ tìm cách loại bỏ ngay”.

Sự lo lắng đó làm cho đêm chờ phục bắt quả tang dài hơn bao giờ hết, đó cũng là trận đánh án căng thẳng nhất mà anh phải đối mặt, vì anh biết chỉ một sơ sẩy thì an nguy của người yêu sẽ bị ảnh hưởng. Lúc đó anh tự hứa với mình chỉ cần Thảo an toàn sau vụ án, anh sẽ ngỏ lời cầu hôn cô. Vụ án cuối cùng kết thúc thành công, kẻ chủ mưu chỉ là… một cậu học trò học đòi phim hình sự muốn thử thách công an.

Chị Lê Thảo tâm sự: “Nhận được lời ngỏ từ anh là một niềm hạnh phúc lớn lao đối với tôi nhưng cũng đặt tôi giữa ngã ba đường với một sự lựa chọn đầy khó khăn. Nếu nhận lời yêu anh, tôi phải gác lại ước mơ làm giảng viên để trở về Sơn La công tác”. Cuối cùng, tình yêu đã chiến thắng. Chị trở thành trinh sát của Đội Hình sự, Công an huyện Mai Sơn từ đó đến bây giờ.

Vợ chồng anh Tài - chị Thảo.

Năm 2011, thượng úy Lô Tú Tài (Phòng CSĐT tội phạm ma túy, kinh tế, môi trường và chức vụ - Công an huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An) được biết đến là tấm gương dũng cảm trong công tác cứu dân trong lũ. Cuối tháng 11/2011, với sự trợ giúp của đồng đội, anh đã cứu tám người dân đang đứng chơ vơ trên một cái cây chực đổ xuống dòng nước gào thét.

Sau chiến công không tiếng súng ấy, thượng úy Lô Tú Tài được vinh danh. Gần đây nhất anh đã nhận được danh hiệu một trong 20 tấm gương thanh niên công an tiêu biểu năm 2012. Anh cũng là người duy nhất được nhận huân chương Dũng cảm do Chủ tịch nước trao tặng dịp này.

Đằng sau câu chuyện dũng cảm đó của anh, nhiều người còn trầm trồ bởi bên cạnh anh là người vợ xinh đẹp - Lô Thị Thảo, giáo viên của một trường vùng cao gần nơi chồng công tác. Hai người đến với nhau qua người quen mai mối.

Ngày ấy, vừa gặp chị Thảo, trung uý Tài đã đem lòng say mê, tuy công tác ở xa nhưng anh quyết tâm phải tìm cách chinh phục. Anh kể: “Mình phải vận dụng nhiều kỹ thuật tác chiến của người lính chứ. Như là kiên trì trinh sát này, bất ngờ tấn công này, rồi triển khai nhiều mũi tác chiến này, nghi binh này, rồi đảm bảo hậu phương này”. Chen ngang lời chồng, cô giáo Lô Thị Thảo giải thích: “Cái chiến thuật bất ngờ tấn công của anh ấy cũng hiệu quả lắm nhé, sau đòn đó là em đổ không cần xô luôn”.

Theo lời chị Thảo, khi đó anh Tài vẫn đang công tác ở Tương Dương, mà từ đó ra đến Hà Nội có khi phải đi hơn 10 giờ đồng hồ mới tới nơi được nên chủ yếu hai người vẫn liên lạc với nhau bằng thư từ, điện thoại. Khi tình cảm đã bắt đầu có tiến triển, nhằm ngày 8/3, anh Tài gọi điện thoại cho chị Thảo xin lỗi vì ngày đó không thể có mặt để tặng quà cho chị. Thế mà vào lúc đêm khuya, bất ngờ chị nhận được điện thoại của anh thông báo là đã ở trước cổng phòng của chị với bó hoa và nụ cười rạng rỡ.

Cả anh Hiếu và anh Tài đều chia sẻ: Người vợ ví như một hậu phương vững chắc, nhờ vậy họ mới vững vàng được ở nơi tuyến đầu đối mặt với hiểm nguy.

