Chuyên cơ chở linh cữu được chuẩn bị tỉ mỉ

Chiếc ATR 72 chở linh cữu Đại tướng là Chuyên cơ số 1 dự kiến cất cánh lúc 11h ngày 13/10. Chiếc thứ 2 cất cánh sau 5 phút.

Bốn chiếc máy bay đã sẵn sàng để tham gia vào tang lễ với sự chuẩn bị tỉ mỉ chu đáo và đặc biệt hơn bất kỳ một chuyến chuyên cơ nào trước đó. Theo kế hoạch của Ban tổ chức tang lễ, chiếc ATR 72 chở linh cữu Đại tướng mang tên Chuyên cơ số 1 sẽ cất cánh trước. Dự kiến vào lúc 11h ngày 13/10. Chiếc A321 chở gia đình và Ban lễ tang, quan khách mang tên Chuyên cơ số 2 cất cánh sau 5 phút. Hai chiếc còn lại luôn sẵn sàng ở vị trí dự bị. Cùng với đó, sân bay Vinh cũng sẵn sàng trong mọi tình huống để trở thành sân bay dự bị cho Nội Bài và Đồng Hới.

Sáng 10/10, tại sân bay Nội Bài, hai hàng tiêu binh đã tổ chức buổi diễn tập đưa linh cữu Đại tướng lên tàu bay theo nghi lễ Quốc tang. Sự trang nghiêm và vinh dự của những người nhận trọng trách được thể hiện trong từng động tác. Mới là diễn tập nhưng khó nhất là lúc đưa linh cữu qua cửa chiếc ATR 72, cẩn trọng đặt đúng vị trí đã được định vị trong lòng tàu bay. Tất cả đều được thực hiện một cách cẩn trọng và tỉ mỉ nhất để không xảy ra sai sót. Các chiến sĩ tiêu binh được chọn lọc từ hàng trăm chiến sĩ của Đoàn nghi lễ quân đội đều có chiều cao từ 1m85 đến 1m90.

Diễn tập chuyển linh cữu Đại tướng tại Sân bay Nội Bài sáng 10/10.

Ông Lại Xuân Thanh (Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam) cho biết, tất cả các khâu từ hoạt động tại cảng hàng không, quản lý bay, khai thác tàu bay đều được thực hiện đúng quy định của chuyên cơ và tuân theo nghi lễ Quốc tang. Những cá nhân trực tiếp tham gia vào các khâu điều hành bay, lái máy bay, phục vụ trên tàu bay, thợ máy đều được chọn lựa kỹ càng và là những cá nhân ưu tú nhất.

Ông Nguyễn Huy Dương (Phó Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Nội Bài) cho biết, Cảng Nội Bài đã chủ động, tích cực phối hợp với các bên liên quan, theo chỉ đạo của Ban tổ chức tang lễ chuẩn bị kịch bản và phương án tại cảng. Trong nhà VIP A, dòng chữ "Vô cùng thương tiếc Đại tướng Võ Nguyên Giáp" đã được căng lên. Trong ngày Quốc tang, cờ Tổ quốc trong sân đỗ và nhà ga đều treo rủ.

Hiện nay, đường Bắc Thăng Long - Nội Bài đang được dặm vá những chỗ chưa phẳng mịn, các đoạn thi công gấp khúc đã được khắc phục. Đại công trường Nội Bài với tiến độ thi công gấp rút nhà ga T2, đường cất hạ cánh... đang được khẩn trương làm sạch, phong quang, lắp thêm điểm báo tại các đường được phân luồng phục vụ thi công.

"Chúng tôi đã mở thêm một cổng số 4 tại khu vực hạn chế để đảm bảo cho các tình huống cần thiết. Cảng đã phối hợp với Công an Hà Nội, đặc biệt là Công an Sóc Sơn xác định các điểm dành làm bãi đỗ xe miễn phí dọc theo đường Nhật Tân đang thi công, đồng thời lên phương án đảm bảo an toàn và trật tự. Bà con lên đưa tiễn Đại tướng sẽ được bố trí đứng hai bên đường. Tuy nhiên, vị trí này có thể nhìn thấy máy bay cất cánh chứ không nhìn được vào sân đỗ", ông Dương cho biết.

Các kỹ thuật viên đã tính toán thay đổi khoang tàu bay để phục vụ nhiệm vụ đặc biệt.

Để thực hiện nhiệm vụ đặc biệt đưa linh cữu của Đại tướng về Quảng Bình, Vietnam Airlines đã làm một việc chưa từng có, đó là thay đổi nội thất chiếc ATR 72 mang ký hiệu Chuyên cơ số 1. Các hàng ghế được tháo dỡ đủ để đảm bảo khoảng trống đặt linh cữu. Trên máy bay có đặt giá đỡ linh cữu với các phương án kỹ thuật định vị tốt nhất. Một rèm ngăn đã được bố trí giữa khu vực linh cữu với khoang có ghế ngồi. Trên chuyên cơ này, ngoài gia đình còn có đội tiêu binh, những người sẽ tiếp tục thực hiện nghi lễ đưa linh cữu của Đại tướng khi xuống sân bay Đồng Hới và đưa về nơi an táng.

Tất cả những thay đổi bên trong tàu bay để phục vụ nhiệm vụ đặc biệt đã được bộ phận kỹ thuật của Vietnam Airlines tính toán đến từng chi tiết và mọi phương án thiết kế đều được Cục Hàng không Việt Nam phê chuẩn đảm an toàn cao nhất.

Ông Nguyễn Trường Giang, người phát ngôn của Vietnam Airlines cho biết, sẽ có 3 tiếp viên hàng không đi trên Chuyên cơ số 1, 8 người trên Chuyên cơ số 2 cùng các kỹ sư kỹ thuật. Tất cả phi công và tiếp viên mặc đồng phục bay đều đeo cà vạt và băng tang màu đen. Ông Giang cho biết, hiện nay, các bộ phận liên quan của Tổng công ty đang hết sức nỗ lực chuẩn bị về kỹ thuật và khai thác để đảm bảo cho chuyến bay được tuyệt đối an toàn.

Về lo ngại cửa tàu bay ATR 72 khá nhỏ có thể gây khó khăn cho đội tiêu binh đưa linh cữu lên tàu bay, lãnh đạo Vietnam Airlines khẳng định cửa tàu bay đủ rộng để chuyển linh cữu ra, vào theo đúng những nghi thức tang lễ trang trọng.

Theo Báo Giao Thông Vận Tải