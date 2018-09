'Chúng tôi bị văng khỏi xe, bay lên không trung'

'Sau khi tài xế hô bị mất phanh, xe lao xuống vực, lăn vài vòng. Chúng tôi bị văng khỏi xe, bay trên không trung rồi rơi xuống', một nạn nhân sống sót sau tai nạn ở Sa Pa kể.

Sáng 2/9, bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai tấp nập người ra vào trông, thăm các nạn nhân vụ xe khách rơi xuống vực ở Sa Pa (Lào Cai) đêm qua. Phía cuối bệnh viện, khu nhà lạnh, tiếng gõ mõ, tụng kinh liên tục vang lên. Thi thể các nạn nhân trong vụ tai nạn được người thân làm lễ nhập quan để chuyển về quê an táng.

Trên một chiếc xe 16 chỗ chở quan tài cùng vòng hoa trắng tươi là bức ảnh của cô gái có khuôn mặt xinh hiền, tên Phương (21 tuổi, sinh viên ĐH ở Hà Nội). Người mẹ dáng gầy, nhỏ của cô liên tục than khóc gọi tên con.

Nằm trong phòng bệnh Khoa Ngoại bệnh viện Đa khoa Lào Cai với tay gẫy, cổ phải nẹp cố định, Phạm Công Trình (25 tuổi, Ninh Bình) không thôi day dứt nói với người thân: “Tại em mà H ra đi. H đã coi em quan trọng hơn cả người thân ruột thịt mà cuối cùng em không bảo vệ được cô ấy”. Trình gồng mình giữ cho khuôn mặt trông mạnh mẽ kể về người bạn gái định cuối năm làm đám cưới.

Vụ tai nạn đã lấy đi tính mạng của hơn 10 người, trong đó có nhiều thanh niên, sinh viên. Ảnh: Quỳnh Trang.

Trình kể, anh cùng bạn gái và 2 người nữa lên Sa Pa du lịch từ sáng 1/9. Trình và bạn gái sau đó bắt xe về Hà Nội trước để kịp sáng 3/9 đi làm trở lại. Trên chuyến xe khách 45 chỗ “định mệnh” của hãng Sao Việt xuất phát từ thị trấn Sa Pa về Lào Cai lúc 18h, Trình và bạn gái nằm ở tầng 2, giường thứ 2. Các giường còn lại kín chỗ, hành khách phải nằm, ngồi dọc sàn xe.

Sau 2 ngày du lịch mệt nhoài, họ thiếp đi một lúc thì bỗng nghe tiếng lái xe hét “xe bị mất phanh rồi”. Chiếc xe trôi nhanh xuống dốc, tài xế cố lao vào vách đá nhưng lại tránh một xe con đi ngược chiều nên đánh lái sang phải rồi lao vút xuống vực. “Sự việc xảy ra quá nhanh, chỉ trong 1-2 phút. Một phụ xe ở gần cửa nhảy ra ngoài. Còn lại các hành khách khi ấy đều đang nằm trên giường, không phản ứng kịp”, Trình kể .

Giây phút giữa sự sống và cái chết, Trình và bạn gái chỉ biết ôm chặt nhau. Chiếc xe sau đó lộn nhiều vòng, đập vào đá, bay mất nóc xe. Những người nằm ở tầng 2 như Trình đều văng ra xa. Nam thanh niên này vẫn nhớ khoảnh khắc mình bị bắn ra khỏi xe bay lên không trung khoảng 40 m rồi rơi xuống, ngất lịm. Lúc tỉnh dậy, Trình thấy mình nằm trên một đám cỏ ở khu đất bằng phẳng, xung quanh một màu tối đen. Trình không tin tai nạn thật sự xảy ra mà chỉ nghĩ mình vừa gặp ác mộng. Anh phải véo má nhiều lần đến khi hiểu rõ sự việc thì gắng sức bám cỏ bò lên đường.

“Bò được khoảng 15 m, tôi thấy người nằm lả tả xung quanh, máu mê, tiếng la khóc rất nhiều. Tuy nhiên, khi ấy tôi chẳng giúp được gì họ mà hành động theo bản năng sinh tồn là bò tiếp lên đường. Lết được một đoạn thì có người đến giúp”, Trình kể.

Ngồi dựa gốc cây nghỉ một lúc và lấy lại được tỉnh táo, Trình trượt xuống khoảng 100 m gần đáy vực cố gắng tìm bạn gái. Lật hết những chiếc chăn được người dân đắp cho người chết, anh vẫn không thấy vợ tương lai đâu. Sau đó, anh bò lên đường và được đưa vào bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai cấp cứu. Tại đây, nghe tin bạn gái qua đời, trước những người thân, nước mắt anh không rơi nhưng luôn miệng nói "lỗi tại em".

Nạn nhân Nguyễn Bảo Sơn đang được cấp cứu tại bệnh viện. Ảnh: Quỳnh Trang.

Anh Nguyễn Bảo Sơn (32 tuổi, đến từ TP HCM) là một trong những người may mắn sống sót Bác sĩ chẩn đoán anh bị rạn sọ, khâu khoảng 6 phân ở đầu, bả vai và lưng bị bầm dập. Đây là lần đầu tiên anh cùng gia đình gồm: vợ, mẹ vợ và em vợ đến Sa Pa du lịch. Khi nghe phía đầu xe hô mất thắng, với kinh nghiệm cầm lái, anh Sơn hét lớn bảo người thân: “Nằm co người, ôm tay vào gối”. Kiến thức sinh tồn đã giúp người đàn ông to lớn bị bay xuống vực sâu này giữ được tính mạng.

"Đầu tôi bị chảy máu và toàn thân đau nhức nhưng vẫn tỉnh táo. Xung quanh tôi khi ấy la liệt người bị thương. Tôi gọi điện cho người thân rồi bắt đầu bò lên trên. Khi ấy, tôi chỉ nghĩ, càng lên cao, cơ hội được cứu sống càng lớn", anh Sơn kể.

Bò được 2 chặng, khoảng gần 20 m, anh bị choáng vì máu đầu chảy ra nhiều và phải nằm lại lưng chừng vực. Tại đây, anh được thành viên đoàn phượt Phong Vân dùng băng gạc cầm máu rồi chuyển lên đường. Cách địa điểm anh Bảo bị choáng chưa đầy một mét là chị Dung vợ anh đang ôm ngực vì khó thở. Khi được thành viên đoàn phượt báo tin người kia đã an toàn, vợ chồng anh Bảo, chị Dung khuôn mặt sáng lên, gắng gượng nói lời cảm ơn. Chị Dung sau đó cũng được chuyển về bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai chữa trị. Sáng nay, chị đã tỉnh táo nhưng gia đình chưa dám báo tin mẹ và em ruột chị đã thiệt mạng.

Lê Đức Thành (24 tuổi, quê Bình Thuận) sau khi được khâu 5 mũi trên đầu đã tỉnh táo và nhớ được mọi chuyện. Tối hôm trước, người thanh niên này không nhớ nổi tên mình, liên tục hỏi những người cứu nạn rằng: "Tại sao tôi lại ở đây? Đây là đâu? Làm ơn đừng rời bỏ tôi". Ngày 29/8, Thành cùng 3 người bạn ở Bình Thuận, Sài Gòn ra Bắc đi leo đỉnh Fansipan. Chiều 1/9, nhóm bắt xe khách về Lào Cai. Ngay sau khi Thành đăng dòng trạng thái: "Tạm biệt Sapa" lên trang cá nhân, tai nạn đã xảy đến. Những người bạn của Thành đều tử nạn.

Đỗ Quang Huy (21 tuổi, quê Bắc Ninh), sinh viên một trường cao đẳng tại Hà Nội sau đêm nằm trong bệnh viện vẫn nghĩ tai nạn tối qua là một giấc mơ. Xe bị mất phanh, lao xuống vực, lăn vài vòng và đập đầu vào đá. Thành chỉ nhớ, khi tỉnh dậy đang thấy mình nằm trên một bụi cỏ. Cạnh đó là một cô gái đang than khóc, kêu lạnh, đau. Kéo được chiếc chăn ở gần, Huy đưa cho bạn rồi ngất lịm. Tỉnh dậy, anh thấy mình đang trong bệnh viện.

"Mọi chuyện như một giấc mơ. Đến bây giờ em vẫn không dám tin tai nạn thật sự xảy đến. Em xin các bác sĩ thông báo tình trạng của 8 bạn trong đoàn leo Fansipan đi cùng nhưng chẳng ai nói cho em. Buồn lắm chị à", Huy nhắm mắt, yếu ớt nói.

Bác sĩ Hoàng Văn Hiếu, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Lào Cai cho biết, bệnh viện tiếp nhận 53 nạn nhân của vụ tai nạn xe khách. Trong đó có 11 người tử vong tại chỗ. 30 phút sau một nạn nhân nữa qua đời. 29 người bị thương đang nằm tại bệnh viện Đa khoa tỉnh. Những người nhẹ hơn được chuyển tới bệnh viện lân cận như: Y học cổ truyền, Sản nhi Lào Cai. Trong đêm qua, 8 bác sĩ của bệnh viện Việt Đức, 2 bác sĩ của bệnh viện Bạch Mai đã lên Lào Cai cùng tham gia cứu chữa bệnh nhân. Các trường hợp tử vong sáng 2/9 đã được khám nghiệm và xác định danh tính.

VnExpress