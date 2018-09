Chủ tiệm cà phê lớn ở Hà Nội hành hung bạn gái

Nối lại tình cảm nhưng không được, Việt nhiều lần chửi bới và hành hung bạn gái. Có lần, anh ta còn lột quần áo và đòi đuổi cô ra khỏi nhà.

Công an phường Thanh Xuân Nam (quận Thanh Xuân, Đống Đa, Hà Nội) đang thụ lý vụ việc Nguyễn Xuân Việt (sinh năm 1978, chủ một chuỗi quán cafe lớn ở Hà Nội) hành hung người yêu cũ tên Minh vì không được đáp lại tình cảm.

Theo như trình báo của nạn nhân, chiều ngày 12/5, Việt tìm đến nhà cô này để chở đi khám bệnh. Lúc trên xe, Việt nhiều lần muốn nối lại tình cảm nhưng bị Minh từ chối. Bực tức, Việt quay sang chửi bới và đánh Minh chảy máu ở miệng. Nhiều lần cô gái đẩy cửa xe để chạy thoát nhưng bị Việt giữ lại và hành hung. Chỉ đến khi có một số người nhìn thấy sự việc do cô gái la hét thì Việt mới để nạn nhân xuống xe.

Quá uất ức trước hành vi vũ phu của người yêu cũ, cô gái đã đến Công an phường Thanh Xuân Nam để trình báo sự việc. Công an phường đã triệu tập Việt ngay trong đêm để lấy lời khai.

Đây không phải là lần đầu tiên, anh này đánh bạn gái. Trước đó, đã rất nhiều lần, ông chủ chuỗi cà phê nổi tiếng này tìm đến nhà của Minh, đòi nối lại tình cảm rồi hành hung cô gái. Thậm chí, có lần Việt còn lột quần áo và đòi đuổi cô gái ra khỏi nhà.

Đại tá Vũ Minh Phương, Trưởng công an quận Thanh Xuân, cho biết: “Chúng tôi cũng đã nắm được sự việc nói trên. Ngay sau khi nhận được phản ánh, lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân đã yêu cầu công an phường mời hai bên lên làm việc. Tiếp đó, lập biên bản ngăn chặn, yêu cầu Việt cam kết không tìm đến quấy rối hoặc có dấu hiệu hành hung nạn nhân nữa".

Bên cạnh đó, công an cùng chính quyền cũng có kế hoạch phối hợp với bảo vệ tòa nhà nơi chị Minh ở để ngăn chặn tình huống tương tự tiếp diễn.

Theo Pháp Luật Việt Nam

* Tên nạn nhân đã được thay đổi