Chủ tịch tỉnh Yên Bái: 'Nghi phạm bắn nhiều phát đạn vào Bí thư tỉnh'

'Hung thủ được cấp giấy phép sử dụng súng, còn việc sử dụng như thế nào thì quy định trong từng mục một, có nhiều chi tiết', bà Trà cho biết.

Khoảng 7h45 sáng 18/8, ông Đỗ Cường Minh, Chi cục trưởng Kiểm lâm tỉnh Yên Bái đã vào phòng làm việc của ông Phạm Duy Cường (Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái) và ông Ngô Ngọc Tuấn (Chủ tịch HĐND kiêm Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy), bắn nhiều phát súng vào hai lãnh đạo tỉnh. Ông Minh sau đó dùng súng tự sát ngay tại phòng làm việc của ông Tuấn.

Các nạn nhân được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Yên Bái, tuy nhiên, ông Cường và Tuấn đã tử vong, riêng ông Minh thoi thóp và chết sau vài tiếng. Đầu giờ chiều nay, cả ba nạn nhân được đưa về nhà để lo hậu sự.

Theo kế hoạch 8h sáng 18/8, kỳ họp thứ hai của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 khai mạc tại hội trường Tỉnh ủy Yên Bái. Vì sự việc này, kỳ họp bị hủy. Bộ Công an đã lên Yên Bái phối hợp điều tra vụ việc.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Duy Cường (trái) và Chủ tịch HĐND tỉnh Ngô Ngọc Tuấn.

Lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự C45 - Bộ Công an cho hay, thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến đã trực tiếp cùng cán bộ C45 về Yên Bái phối hợp điều tra, khám nghiệm hiện trường. C45 xác định, ông Phạm Duy Cường bị bắn đầu tiên, sau đó đến nạn nhân thứ hai Ngô Ngọc Tuấn.

Các nạn nhân bị bắn bằng súng K59 với nhiều phát đạn. Nghi phạm Đỗ Cường Minh sau khi gây án đã dùng súng tự tử. Cơ quan điều tra đã thu giữ được khẩu súng nghi phạm sau khi gây án, tự tử vứt tại hiện trường.

Buổi họp báo diễn ra lúc 14h30 chiều nay có sự tham gia của nhiều phóng viên, đa phần đến từ các cơ quan báo chí tại Hà Nội.

Bà Phạm Thị Thanh Trà (Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái) chủ trì buổi họp báo, cùng tham gia có ông Hà Đức Hoan (Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) và thiếu tướng Đặng Trần Chiêu (Giám đốc Công an tỉnh).

Theo bà Phạm Thị Thanh Trà, 8h sáng nay HĐND tỉnh tổ chức kỳ họp thứ hai tại hội trường Tỉnh ủy. Lãnh đạo tỉnh đã có mặt từ trước đó để chuẩn bị cho kỳ họp. Khoảng 7h sáng, Chi cục trưởng Kiểm lâm Đỗ Cường Minh đã đến phòng làm việc của Bí thư Tỉnh ủy Phạm Duy Cường, dùng súng quân dụng k59 được trang bị bắn ông Cường.

Sau đó, Minh di chuyển sang phòng của ông Ngô Ngọc Tuấn, cách phòng làm việc của Bí thư Tỉnh ủy 150m, dùng súng bắn ông Tuấn. Hung thủ sau đó bắn vào đầu tự sát.

Trụ sở Tỉnh ủy Yên Bái bị phong tỏa.

Sau ít phút tóm tắt về vụ việc là đến phần hỏi đáp của báo chí. Khi trả lời câu hỏi về: "Nguyên nhân ban đầu vụ án, có nghi vấn mâu thuẫn tình ái và công việc làm ăn?". Giám đốc Công an tỉnh Đặng Trần Chiêu cho biết: "Sự việc xảy ra rất nhanh, chúng tôi tập trung vào việc đưa người bị nạn đi cấp cứu. Công tác khám nghiệm chưa hoàn tất. Đồng chí Cường và Tuấn mất lúc 13h. Còn với nghi phạm Đỗ Cường Minh được các bác sĩ đang cứu chữa ở Bệnh viện tỉnh.

Về khẩu súng của nghi phạm, qua kiểm tra vũ khí do Bộ Nông nghiệp cấp. Chúng tôi cấp khẩu súng này mang tên Chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm. Đây là súng K59 quân dụng được trang bị cho chính ông Cường Minh. Công an tỉnh đang phối hợp với Tổng cục An ninh, Cơ quan điều tra Bộ Công an tổ chức khám xét nơi làm việc và nơi ở của nghi phạm, nên thời điểm này chưa xác định được có lá thư tuyệt mệnh nào nghi phạm Minh để lại hay không?".

Khi được hỏi: "Tại sao một nghi phạm giết người lại có thể làm việc trong bộ máy lãnh đạo của cơ quan nhà nước?". Chủ tịch Phạm Thị Thanh Trà nói: "Ông Đỗ Cường Minh hiền và luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao, chứ không cậy thế là con của nguyên lãnh đạo tỉnh. Trong cuộc sống gia đình, đối nhân xử thế, ông Minh không có điều tiếng gì.

Tôi cho rằng có thể trong giây phút không làm chủ được mình, cực đoan, ông Minh có hành động manh động như vậy. Bản chất con người ông Minh không phải xấu, được nhiều người tín nhiệm để giữ chức Chi cục trưởng Kiểm lâm".

Quang cảnh buổi họp báo.

"Nội dung kỳ họp HĐND sắp diễn ra có liên quan gì mảng công việc do ông Đỗ Cường Minh phụ trách?". Chủ tịch tỉnh cho hay: "Không có nội dung liên quan đến lâm nghiệp và không mời ông Minh tham dự. Ông Minh đến trước, thông qua Văn phòng gặp Bí thư Tỉnh ủy, chứ không tự ý. Sáng nay theo kế hoạch HĐND tập trung bàn bạc việc phát triển kinh tế - xã hội 5 tháng cuối năm, giáo dục (xây dựng nghị định Thủ tướng ban hành học phí theo quy định mới) và một số nội dung khác là công việc thường xuyên của HĐND tỉnh".

Khi được hỏi về: "Nội dung của kỳ họp HĐND có liên quan đến mảng công việc của ông Đỗ Cường Minh?". Bà Thanh Trà cho hay: "Thực tế không có nội dung liên quan đến lâm nghiệp và không mời đồng chí Minh tham dự. Ông Minh đến trước, thông qua Văn phòng gặp đồng chí Bí thư, chứ không tự ý. Sáng nay theo kế hoạch HĐND tập trung bàn bạc việc phát triển kinh tế xã hội 5 tháng cuối năm, giáo dục (xây dựng nghị định Thủ tướng ban hành học phí theo quy định mới) và một số nội dung khác là công việc thường xuyên của HĐND tỉnh. Hiện chúng tôi cùng lực lượng công an xác định nguyên nhân. Yên Bái chúng tôi đang trong tâm trạng có thể gọi là cơn bão lớn, rồi bão số 3 sắp đến địa bàn, phải xử lý thế nào?".

"Nguyên nhân án mạng liên quan gì việc đến sáp nhập, bổ nhiệm vị trí lãnh đạo các cơ quan trong tỉnh?". Chủ tịch tỉnh Phạm Thị Thanh Trà cho biết: "Thời gian qua, Tỉnh ủy mới thống nhất về mặt chủ trương chứ chưa có quyết định cụ thể nào về việc bổ nhiệm. Trong quá trình tổ chức bộ máy, tổ chức cán bộ, chúng tôi làm rất nghiêm túc, bài bản và là tỉnh đi đầu trong việc này. Đến nay cấp tỉnh đã hoàn tất căn bản về sắp xếp bộ máy biên chế, chỉ còn Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chưa được hoàn tất vì số công chức rất lớn, việc nhiều nên cơ cấu lại bị chậm. Tuy nhiên, không thể khẳng định vụ việc có liên quan đến việc tổ chức bộ máy, biên chế cán bộ".

Bà Phạm Thị Thanh Trà chủ trì họp báo.

Chủ tịch tỉnh: "Vụ án không liên quan phá rừng của Yên Bái, những vụ đó phân cấp trách nhiệm rõ, cấp nào cấp đó chịu, chưa hề nhắc đến kiểm lâm, nên không liên quan đến hành động của đồng chí Minh. Sau khi Thủ tướng có buổi làm việc, Thủ tướng chỉ đạo 6 việc chính, trong đó yêu cầu tập thể ban thường vụ bình tĩnh đoàn kết, đảm bảo mọi hoạt động bình thường, không gây ra vấn đề tâm lý xã hội… Đúng 13h5 hai lãnh đạo tỉnh qua đời, chúng tôi thành lập 2 ban tang lễ và đang triển khai công việc để làm tốt nhất hậu sự cho hai đồng chí.

Chúng tôi mới nắm thông tin gia đình lựa chọn 19-21h tối nay sẽ khâm niệm đồng chí Cường. Còn đồng chí Tuấn thì chưa có giờ khâm niệm. Thời gian đưa 2 đồng chí về nơi an nghỉ cuối cùng chưa chính thức, Thủ tướng giao Phó bí thư tỉnh chủ trì hoạt động thay cho hai đồng chí đã mất. Toàn bộ thông tin tang lễ chúng tôi sẽ thông báo sau.

Tôi sẽ là trưởng ban tang lễ với đồng chí Cường. Đồng chí Phó bí thư tỉnh làm trưởng ban tang lễ đám tang đồng chí Tuấn".

Giám đốc Công an tỉnh Đặng Trần Chiêu.

Trả lời câu hỏi về "Kết quả khám nghiệm hiện trường ban đầu thế nào?". Giám đốc Công an tỉnh nói: "Qua khám nghiệm cho thấy, vụ việc xảy ra ở hai phòng cách xa nhau hơn 100 m, mỗi nơi có 4 viên đạn và khẩu súng thu được trong tình trạng đã bắn hết đạn. Hung thủ được cấp giấy phép sử dụng súng, còn việc sử dụng như thế nào thì quy định trong từng mục một, có nhiều chi tiết. Xin thông cảm, trong lúc này chưa làm rõ điều đó".

"Các văn phòng, cơ quan làm việc rất gần hiện trường, có ai nghe thấy tiếng súng?". Giám đốc Công an tỉnh nói: "Vụ việc xảy ra ở phòng kín, loại súng k59 tiếng nổ không lớn. Xác định ông Đỗ Cường Minh bắn Bí thư Phạm Duy Cường trước, khi nghi phạm lên phòng đồng chí Ngô Ngọc Tuấn, anh em đều nhìn thấy và chào hỏi bình thường. Còn khi xảy ra vụ việc, anh em hô hào lao vào thì đã xong.

Lúc 15h26, nghi phạm Minh đã mất. Vụ giết người được quy định rõ theo luật, nếu nghi phạm còn sống sẽ khởi tố, còn khi chết sẽ không khởi tố vụ án, bị can nữa.

Cuộc họp báo kết thúc lúc 15h35.

Họp báo sự việc Bí thư Tỉnh và chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái bị sát hại

