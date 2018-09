Chủ tịch phường 'nóng nảy nhưng chưa đánh người' trong xô xát ở bệnh viện

Công an xác định chủ tịch phường trong vụ xô xát tại bệnh viện 115 Nghệ An đã cầm ghế do nóng nảy, nhưng chưa đánh bác sĩ.