Chủ tịch phường đánh bạc trong giờ hành chính

Vị chủ tịch phường cùng 3 người đang "sát phạt" trên chiếu bạc thì bị công an bắt quả tang.

Khoảng 16h ngày 5/12, Công an TP Hội An (Quảng Nam) ập vào nhà dân ở thôn Cửa Suối (xã Cẩm Hà) bắt quả tang ông Nguyễn Hùng Cường (Chủ tịch phường Tân An) cùng 3 người khác đang "sát phạt" trên chiếu bạc bằng hình thức tiến lên.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ hơn một triệu đồng cùng nhiều vật dụng phục vụ cho việc đánh bạc. Do số tiền không đủ truy cứu trách nhiệm hình sự nên công an đang hoàn tất hồ sơ xử phạt hành chính đối với những người này.

Chiều 6/12, ông Lê Văn Giảng, Chủ tịch UBND TP Hội An (Quảng Nam) cho biết, đã yêu cầu ông Cường viết bản tường trình. Ông Cường cũng đang bị kỷ luật vì liên quan đén một số sai phạm khác.

Thu Bồn - Văn Nguyễn