Chủ spa bị lột đồ, đổ nước mắm trên phố phủ nhận bị đánh ghen

Nạn nhân cho rằng nhóm người hành hung, lột đồ cô trên phố đã dàn dựng vụ đánh ghen để hạ uy tín cá nhân và thương hiệu spa.

Ngày 14/6, đại tá Nguyễn Chí Phương, trưởng Công an TP Thanh Hóa, cho biết cơ quan công an đã triệu tập hai nghi can nhằm làm rõ hành vi làm nhục người khác liên quan vụ bạo hành xảy ra trên con phố đông đúc ở trung tâm thành phố Thanh Hoá.

"Những người liên quan đã bị triệu tập ghi lời khai", đại tá Phương nói và cho hay nguyên nhân cuối cùng phải chờ kết quả xác minh từ nhiều phía.

Thiếu nữ bị lột đồ, đổ nước mắm lên người giữa phố ở Thanh Hóa.

Trong khi đó, nạn nhân vụ hành hung đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá trong tình trạng đa chấn thương. Cô gái bị lột đồ, đổ nước mắm, ớt bột lên người lên tiếng phủ nhận thông tin bị đánh ghen. Chị cho rằng có người đã cố tình dàn dựng một vụ đánh ghen để hạ uy tín cá nhân và thương hiệu spa.

Khuya 12/6, mạng xã hội lan truyền nhiều hình ảnh một cô gái trẻ bị nhóm phụ nữ chặn đường khi đang đi trên phố Cao Thắng, phường Lam Sơn, Thanh Hóa. Sau khi lột sạch quần áo, cô tiếp tục bị đổ nước mắm, ớt bột khắp người. Thời điểm xảy ra vụ việc có nhiều người đi đường chứng kiến song không ai can ngăn.

Nạn nhân là chủ một thẩm mỹ viện tại thành phố này.