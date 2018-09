Chú rể trốn truy nã bị bắt ngay trước ngày cưới

Để trốn lệnh truy nã sau khi cầm đầu một vụ chém người ở Đà Nẵng, Cường lên kế hoạch cưới vợ làm vỏ bọc che giấu nhưng vẫn bị tóm.

Cường bị bắt giữ theo lệnh truy nã. Ảnh PC 52 Đà Nẵng cung cấp.

Phạm Cường sinh ra trong một gia đình khó khăn ở phường Hòa Hiệp Nam, TP Đà Nẵng. Ngày Cường còn nhỏ, cha lâm trọng bệnh, vì không tiền thuốc thang nên ra đi sớm. Mẹ Cường nén lại nỗi đau, lấy con trai làm điểm tựa để vực dậy tinh thần. Bao nhiêu yêu thương, bà dành trọn cho con.

Một mình bà vừa làm cha, vừa làm mẹ, vừa gánh vác kinh tế gia đình để nuôi dạy con. Dù lương công nhân ba cọc ba đồng nhưng bà vẫn cho Cường đi học đàng hoàng. Bà hy vọng, con trai sẽ thành tài và có cuộc sống sung túc hơn. Tuy nhiên, ngược với niềm tin của mẹ, vừa mới lớn Cường đã thích tụ tập bạn bè bất hảo, suốt ngày ăn nhậu, quậy phá rồi bỏ bê trường lớp.

Để có tiền bù khú, tiêu xài, Cường nghĩ đến chuyện trộm cắp tài sản. Vào đầu năm 2007, Cường bị bắt giữ trong một phi vụ đột nhập nhà hàng xóm lấy tài sản. 17 tuổi, sự nghiệp đèn sách của Cường chính thức khép lại từ đây. Vì giá trị tài sản trộm thấp, Cường bị TAND quận Liên Chiểu xử phạt 4 tháng tù giam.

Ra tù, Cường dạt lên huyện miền núi Phước Sơn (Quảng Nam) tìm việc. Thế nhưng, chưa làm nên cơm cháo gì, “bệnh cũ tái phát”, Cường tiếp tục trộm cắp tài sản. Chớm bước sang tuổi 18, lần này Cường bị TAND huyện Phước Sơn xử phạt 18 tháng tù giam.

Ngày 13/2/2010, Cường hoàn thành án phạt, trở về địa phương. “Nắm” trong tay hai tiền án, không những Cường chỉ chăm chăm ăn bám mẹ già, mà còn dùng chính “thành tích tù tội” của mình để lấy số má với đám thanh niên tại địa phương. Bản tính ngang tàng, suốt ngày tụ tập ăn chơi, Cường được không ít những kẻ bất hảo tung hứng.

Cường trượt dài trong lối sống ảo vọng do mình cùng bạn bè tự tạo ra. Đúng một tháng sau ngày ra tù, Cường liền tục bị lực lượng dân phòng nhắc nhở về hành vi nhậu nhẹt, gây mất trật tự địa phương. Trong một lần tỏ mặt đàn anh, Cường xông vào đánh trả lại nên buộc công an phường Hòa Hiệp Nam phải đưa ra kiểm điểm trước dân.

Chiều 6/4/2010, Cường thấy hàng xóm là anh Nguyễn Văn Hải (sinh năm 1989) ngồi trong quán cà phê nên nảy sinh ý định chiếm đoạt xe máy của người này. Cường đến cạnh anh Hải, ngỏ ý mượn xe “về nhà có tí việc”. Biết lý lịch bất hảo của Cường, nhưng nghĩ hàng xóm với nhau Cường sẽ không dám giở trò nên anh Hải đồng ý.

Để tạo lòng tin, Cường còn nhận lời chở một người quen của anh Hải về nhà giúp. Chạy một lúc, Cường thả người đi cùng xuống đường rồi mang cầm xe máy được 8 triệu đồng. Có tiền, Cường ghé vào tiệm internet trò chuyện trực tuyến với một cô gái. Cường rủ cô gái mới quen đi nhậu và được đồng ý.

Điều oái ăm, cô gái này lại biết quá khứ đen tối của Cường, khi thấy trong túi Cường có nhiều tiền, nảy sinh ý định chiếm đoạt. Cô gái chuốc Cường uống say, sau đó chủ động rủ đi thuê nhà nghỉ để “vui vẻ”. Cường nhanh chóng nhận lời. Do quá chén, vừa đến phòng Cường đã chìm sâu vào giấc ngủ.

Đến sáng hôm sau Cường mới biết cô gái cùng toàn bộ tài sản mình vừa kiếm được bất chính, đã biến mất. Không có tiền trốn chạy, hai ngày sau, Cường bị Công an quận Liên Chiểu bắt giữ. Với tội danh Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, Cường bị TAND quận Liên Chiểu tuyên phạt 36 tháng tù giam.

Sau ba lần vào tù, ra tội, bị kiểm điểm, Cường vẫn không chịu thức tỉnh. Vào cuối tháng 11/2015, trong lúc đang ‘"chém gió” thị uy tại quán nhậu, Cường được một đàn em thông báo có mâu thuẫn với nhóm khác. Ngay lập tức, Cường hỏi địa chỉ, đáp gọn “để đó anh lo”, rồi lấy mã tấu tự chế tìm tới quán nhậu trên đường Ngô Văn Sở (quận Liên Chiểu). Đến nơi, không cần tìm hiểu lý do, Cường vung dao chém hai nhát khiến một nạn nhân bị thương ở đầu. Gây án xong, Cường bình thản cùng đám đàn em đi nhậu và hát karaoke.

Tuy nhiên, một lúc sau, nhóm bị chém kéo đến quán karaoke trả đũa. Cường tiếp tục sử dụng hung khí mang theo truy đuổi khiến những người này sợ hãi bỏ chạy. Riêng một thanh niên chậm chân đã bị Cường chém nhiều nhát gây thương tích 22%.

Vụ án truy sát trong đêm vào thời điểm đó gây chấn động dư luận Đà Nẵng suốt thời gian dài. Công an quận Liên Chiểu tiếp nhận điều tra và nhận định, Cường là thành phần nguy hiểm, bằng mọi giá phải bắt giữ để tránh gây thêm hậu quả. Do tên này không có mặt tại nơi cư trú, ngày 21/3, Cơ quan điều tra Công an quận Liên Chiểu ra quyết định truy nã tội Cố ý gây thương tích đối với Phạm Cường. Hồ sơ về Cường đồng thời được chuyển cho Phòng cảnh sát truy nã (PC 52, Công an TP Đà Nẵng) thụ lý.

Phần Cường, trong lúc bỏ trốn, lại đề nghị người yêu (đang làm nghề cắt tóc, quê Quảng Nam) tổ chức cưới sớm để yên bề gia thất. Cường liên tục tỉ tê hứa hẹn, hơn nữa, gia đình cô gái không hề hay biết gì về con rể tương lai đang trốn tránh pháp luật, nên tác hợp.

Hai bên gia đình đã qua lại, thống nhất ấn định vào đầu tháng 4/2016 sẽ tổ chức đám cưới. Tiệc mừng, nhà hàng… đều được đặt. Thiệp hồng cũng đã gửi đến người thân bạn bè. Cường nghĩ rằng, sau đám cưới suông sẻ, Cường sẽ cùng vợ về quê vợ ẩn nấu trong vỏ bọc mới. Nhưng mọi dự định của Cường đã không như mong đợi.

Trong khoảng thời gian này, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát PC 52 phát hiện Cường không bỏ trốn ra tỉnh khác mà vẫn sống chui lủi tại địa phương. Thỉnh thoảng, Cường xuất hiện đi gửi thiệp mời cưới và tụ họp ăn nhậu cùng bạn bè. Tuy nhiên, khi công an tìm đến nơi, Cường luôn nhanh chân lẻn đi trước.

Vào chiều 26/3, các trinh sát nhận được nguồn tin báo, Cường đang ngồi uống cà phê trên đường Phạm Như Xương (quận Liên Chiểu). Cà phê sáng xong, cả nhóm lại kéo đi nhậu đến tối, rồi tiếp tục đi hát karaoke tới khuya. Vì lúc nào xung quanh Cường cũng hơn 10 đàn em nên các trinh sát không chọn được cơ hội thích hợp để ra tay, buộc phải kiên trì theo dõi, đeo bám.

Khoảng 23h cùng ngày, khi cuộc vui đã tàn, đám đàn em đường ai nấy đi, Cường chạy xe vào một khách sạn ở phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu) tá túc. Các trinh sát liền ập đến bắt giữ Cường theo lệnh truy nã.

Tra tay vào còng số 8, Cường vẫn tỏ ra rất bất ngờ không hiểu vì sao tung tích của mình lại bị phát hiện. Cường cho rằng, thời gian qua mình ẩn thân khá kỹ càng, chỉ chăm lo cho lễ cưới hỏi, ít bù khú ăn nhậu. Trinh sát kiểm tra xe của Cường, bên trong cốp vẫn còn một số thiệp mời cưới chưa được gửi.

Hiện, PC 52 đã bàn giao Phạm Cường cho công an quận Liên Chiểu để điều tra, hoàn tất hồ sơ truy tố. Ngoài ra, thông qua lời khai của Cường, Công an quận này cũng đã vận động một người liên quan trong vụ án ra đầu thú.

Theo Pháp Luật Việt Nam