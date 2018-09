Chú rể mất tích một tuần trước ngày cưới

Lên TP HCM chia tay bạn bè trước khi về quê cưới vợ, chú rể 24 tuổi ở Đồng Tháp bất ngờ mất tích bí ẩn khiến gia đình và cô dâu đứng ngồi không yên.

Chú rể Huy Anh mất tích trước ngày cưới một tuần khiến gia đình lo lắng. Ảnh: Gia đình cung cấp.

Những ngày qua, gia đình ông Hà Huy Dũng (48 tuổi, quê huyện Tháp Mười, Đồng Tháp) sống trong tâm trạng lo lắng khi con trai duy nhất Hà Hồ Huy Anh (24 tuổi), nhân viên trung tâm y tế huyện Tháp Mười, bị mất tích một tuần trước khi cưới vợ.

Giọng buồn não, ông Dũng cho biết, sáng 18/1, Huy Anh chạy xe máy hiệu Exciter lên TP HCM nói là để chia tay bạn bè trước khi cưới vợ vào ngày 27/1. Con trai ông mang theo balô có bộ đồ cùng 2 điện thoại không quá đắt tiền, một ít tiền mặt và cho biết hai ngày sau sẽ về. Do gia đình hay quan tâm con nên thường xuyên liên lạc với Huy Anh.

"Nó gọi về báo ở nhà trọ của người bạn quen ở dưới quê tại con hẻm trên đường Phạm Thế Hiển (phường 5, quận 8). Tôi gọi cho người bạn đó, cậu ta cũng xác nhận", ông Dũng cho biết.

Theo ông Dũng, tin nhắn cuối cùng ông nhắn liên lạc với con trai là tối 19/1. "Tôi nhắn tin dặn nó ngủ sớm để sáng về đi làm", ông kể. Nhưng đến sáng hôm sau, ông nhiều lần liên lạc vào hai số điện thoại của con đều không được. "Một số tắt máy, một số thì còn đổ chuông. Số người bạn của nó cũng đổ chuông nhưng không trả lời. Lúc đó tôi nghĩ con mình tối qua chơi với bàn bè khuya nên còn ngủ tại phòng trọ", ông cho biết.

Nhưng đến trưa, vẫn không liên lạc được với con trai, ông Dũng tiếp tục gọi vào số bạn Huy Anh thì người này cho biết con ông đã về lúc 3-4h sáng. Chờ cả ngày lẫn đêm nhưng không thấy con về, liên lạc thì không được, lo lắng bắt đầu xuất hiện với hai vợ chồng ông Dũng. Đến hôm sau, ông lại chủ động gọi cho người bạn của Huy Anh ở TP HCM để hỏi xem có tin tức gì con trai không và thông báo rằng mình đã trình báo công an địa phương.

Hơn 14h chiều hôm đó, điện thoại vợ ông bất ngờ nhận được tin nhắn từ số con trai với nội dung: “Con Huy! Con ổn và khỏe, ba mẹ yên tâm". Nhưng gia đình gọi lại thì không liên lạc được, nhắn lại cũng không thấy hồi âm.

Trải qua hai ngày không thể ăn uống hay chợp mắt, đến ngày 22/1, ông Dũng quyết định cùng người thân chạy xe máy lên TP HCM để gặp người mà con ông ở cùng hôm trước. Dọc đường đi ông cũng dò la, hỏi han những vụ tai nạn, cướp bóc có khả năng xảy ra nhưng đều không có nạn nhân nào có tên hoặc hình dạng giống con ông.

Đến phòng trọ người bạn đồng hương cho tá túc, ông Dũng bất ngờ khi được nam thanh niên này đưa cho balô của con ông. "Cậu ấy nói con trai tôi để quên trên gác. Bên trong chỉ có máy tính bảng đã hết pin mà không có quần áo. Ngoài ra cậu ta còn đưa một vỏ sim số khuyến mãi, bảo rằng Huy Anh mua dùng và vứt lại ở phòng. Tôi gọi vào số in trên đó thì đổ chuông nhưng không có người bắt máy", ông Dũng cho biết.

Một ngày lặn lội tìm con ở Sài Gòn không được, ông Dũng quay lại quê ngóng tin đồng thời trình báo Công an huyện Tháp Mười. Ngày 23/1, ông tiếp tục liên lạc với người bạn Huy Anh. "Tôi nói nếu con biết gì về Huy Anh hãy nói thật, chú đã báo công an rồi. Nhưng cậu ta vẫn bảo không biết gì", ông cho biết.

Khoảng 30 phút sau, điện thoại ông nhận tin nhắn từ số khuyến mại như trên vỏ sim vứt tại phòng trọ nhà người bạn, với nội dung: “Con vẫn ổn và khỏe. Mỗi tuần con sẽ nhắn tin thông báo về con một lần để ba mẹ biết con vẫn sống bình thường". Nhưng giống như lần trước, khi gọi lại thì không được, nhắn tin không thấy trả lời. "Tôi nghi ngờ nội dung hai tin nhắn đó không phải là của con tôi. Bình thường nó không nhắn đơn sơ như vậy", ông Dũng nói và cho biết đã đưa hai đoạn tin nhắn trên cho công an.

Gia đình nghi hai tin nhắn nhận được không phải là của con mình. h. Ảnh: Gia đình cung cấp.

Một chi tiết khác khiến gia đình thấy lạ đó là máy tính bảng có gắn sim điện thoại sau khi mang về sạc pin thì 6h30 sáng lại đổ chuông báo thức mà con trai ông đã cài mỗi ngày để dậy đi làm. "Anh bạn kia bảo lúc phát hiện máy tính bảng còn pin trên 40%. Vậy tất nhiên trong hai ngày chuông báo thức báo, sao cậu ấy không phát hiện?", gia đình đặt nghi vấn.

Dò la, gọi điện khắp các bạn bè hỏi thăm về thông tin của chồng trong bốn ngày qua nhưng cũng không có kết quả, khiến cô vợ sắp cưới Tô Linh Na (24 tuổi) suy sụp. Hiện cô cùng cha mẹ từ Phan Thiết (Bình Thuận) vào Đồng Tháp để cùng gia đình chồng tìm kiếm Huy Anh.

Cô cho biết, hai người quen nhau năm 2011 khi cả hai học chung tại trường cao đẳng tại TP HCM. Năm 2012, sau khi ra trường, cả hai đều về quê làm việc nhưng tình cảm yêu nhau vẫn không thay đổi. "Chúng em thường xuyên về quê của nhau hoặc hẹn gặp ở TP HCM. Hơn một năm trước, cha mẹ Huy Anh ra Phan Thiết để gặp gia đình em. Cách nay hơn một tháng, cả hai quyết định đi đến hôn nhân", Linh Na u buồn cho biết.

Theo đó, ngày 27/1, đám cưới nhà gái tại Phan Thiết. Ba ngày sau, ngày 30/1, sẽ là đám cưới bên nhà trai ở Đồng Tháp. Hiện việc chuẩn bị cũng như mời khách của hai gia đình gần như hoàn tất. "Trước khi lên Sài Gòn, anh ấy còn nói đi đặt tiệc cưới nhà hàng rồi gửi thiệp bạn bè dưới quê, sau đó dọn dẹp nhà cửa. Ảnh còn hứa với em là xong đám cưới sẽ cùng nhau lên Sài Gòn mua đồ tết", cô gái này nhớ lại.

Theo Linh Na, cách nay khoảng 3-4 tháng, trong lần được bạn bè dẫn đi nhậu ở quê, chồng sắp cưới của cô có quen một cô gái tiếp thị. Cô này dù lớn hơn vài tuổi nhưng thường xuyên tỏ tình với Huy Anh. "Việc này anh ấy đều có kể em và gia đình biết. Nghe Huy Anh sắp cưới vợ, cô này ra vẻ không hài lòng. Khi xảy ra mất tích, gia đình có liên lạc và gặp mặt hỏi thông tin thì cô ta bảo không biết. Nhưng sau đó báo lại là có nhận tin nhắn với nội dung tương tự như gia đình", cô vợ sắp cưới cho biết.

Trao đổi với Ngoisao.net, một cán bộ thụ lý điều tra công an huyện Tháp Mười cho biết, sau khi tiếp nhận trình báo gia đình, với góc độ địa phương, hiện công an huyện Tháp Mười phối hợp với các cơ sở địa phương để nằm tình hình, chưa có phối hợp với công an TP HCM. "Chúng tôi đã tiếp nhận những đoạn tin nhắn của gia đình cung cấp và đang phối hợp điều tra và chưa có tình nghi gì", vị cán bộ cho biết.

Châu Thành