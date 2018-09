Chủ quán lái xe sang đi giao bánh bao

Một ông chủ tiệm bánh bao ở Trung Quốc gây chú ý khi lái hẳn xe Lamborghini đi giao hàng cho khách.

Ông chủ quán xách túi bánh bao từ chiếc Lamborghini ra để giao cho khách hàng. Ảnh: Chinanews

China News đưa tin phương pháp giao hàng đặc biệt này được chủ quán bánh bao ở thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên áp dụng nhân dịp khai trương cửa hàng.

Với hơn 19 năm kinh nghiệm quản lý, điều hành quán bar, ông chủ trên cùng một người đàn ông khác, đảm nhận nhiệm vụ giao hàng, đã quyết định mở quán vì tình yêu đối với món ăn truyền thống của Trung Quốc này.

Người này cho biết ông rất thích ăn bánh bao nhưng với tình hình an toàn thực phẩm như hiện nay, ông không dám mua tại những nơi không rõ nguồn gốc hoặc không đủ uy tín.

Ông chủ này cũng nói thêm ông muốn khách hàng yên tâm hơn về độ an toàn của bánh bao do cửa hàng làm ra nên quyết định đi giao bằng xe hơi sang trọng, do ông không thiếu tiền. Khách hàng nếu mua từ 100 chiếc bánh trở lên sẽ được giao hàng bằng xe Lamborghini. Tuy mới mở cửa chưa được một tuần, đây dường như là món ăn được phục vụ nhanh nhất ở Thành Đô.

Tháng 7 năm ngoái, một ông chủ trẻ họ Zhang, người ở thành phố Kim Hoa, tỉnh Chiết Giang, cũng gây chú ý khi lái chiếc Rolls-Royce giá 10 triệu nhân dân tệ (1,6 triệu USD) đi giao mì lạnh.

Hướng Dương