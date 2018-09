Chồng U60 chi bộn, tút tát nhan sắc để xứng đôi với vợ trẻ

Ông Donavon dành mỗi ngày ba tiếng để tập thể dục, trước khi ra ngoài ông đều sử dụng kem che khuyết điểm.

Ông Donavon trông trẻ hơn rất nhiều so với tuổi 56. Ảnh: Caters

Mỗi năm ông Donavon Nelson, 56 tuổi, chi 18.600 bảng Anh (khoảng 25.000 USD) để làm đẹp cho bản thân, bao gồm các tiền thuê huấn luyện viên ở phòng gym, cắt tóc và mua mỹ phẩm.

Người đàn ông hiện sống ở Thụy Điển khẳng định mục tiêu chính của ông là nhằm giữ người vợ trẻ Anna, 35 tuổi, đồng thời giúp cô có thêm động lực để duy trì vóc dáng cân đối.

Mỗi ngày, ông Donavon dành ra ba tiếng để tập luyện và làm đẹp. Vì quá trẻ so với tuổi thực nên người đàn ông này từng bị nhân viên an ninh không cho lên máy bay do nghĩ rằng hộ chiếu của ông là giả mạo.

Donavon còn thuê hẳn ba huấn luyện viên cá nhân để giúp ông duy trì thân hình săn chắc, khỏe đẹp. Ngoài ra, ông thường sử dụng sữa rửa mặt xịn để làm sạch da mặt hằng ngày.

"Vợ tôi trẻ hơn tôi 21 tuổi, nên tôi muốn giữ dáng để cô ấy không thấy chán. Với lại, ít ra nếu cô ấy có bỏ tôi mà đi, tôi vẫn còn khả năng tìm được người khác. Ngoài ra, việc tôi trau chuốt cho bản thân cũng sẽ tạo áp lực để cô ấy giữ dáng. Với tôi, một thân hình cân đối là điều vô cùng quan trọng", Mirror dẫn lời ông Donavon cho biết.

Mỗi ngày ông đều chăm chỉ sử dụng kem che khuyết điểm trước khi ra ngoài. Ảnh: Caters

"Bạn sẽ không muốn kết hôn với một cô vợ để rồi chỉ một năm sau cô ấy đã béo lên gấp đôi. Hãy luôn cố gắng làm sao để cô ấy trông cũng xinh đẹp, vừa vặn như lần đầu tiên gặp mặt", ông Donavon nói.

Vì quá trẻ nên đi đâu ông Donavon cũng phải mang theo giấy tờ tùy thân, dù về mặt luật pháp, ông đã đủ tuổi uống rượu gần 40 năm.

"Trước đây tôi thấy khá xấu hổ khi đến cửa hàng mua rượu mà lại bị người ta quay lưng đi vì nghĩ chưa đủ tuổi. Còn giờ thì tôi đã quen với việc này rồi", ông nói.

Trong khi đó, cô Anna thừa nhận chế độ tập luyện, làm đẹp nghiêm ngặt của chồng đã giúp cô luôn nỗ lực hết sức để giữ thân hình cân đối. Nữ nhà báo 35 tuổi không thuê huấn luyện viên cá nhân nhưng vẫn đến phòng tập gym ba lần một tuần.

"Cả hai vợ chồng tôi đều cố gắng để có thân hình vừa vặn và khỏe mạnh. Thỉnh thoảng tôi thấy không có động lực đi tập nhưng lúc đấy anh ấy lại đang ở phòng gym rồi. Tôi bèn nghĩ, 'mình thì đang béo lên, còn anh ấy thì vẫn giữ dáng'. Suy nghĩ ấy khiến tôi có cảm giác mình mới là người lớn tuổi hơn", Anna nói.

Để hoàn thiện ngoại hình, ông Donavon thậm chí còn bay từ Thụy Điển sang Kensington, London, để chăm sóc tóc. Mỗi năm ông chi khoảng 3.600 USD cho mái tóc này. Mỗi sáng, ông cùng dành 20 phút để đánh răng thật kỹ trước khi dùng nước súc miệng.

Với ông Donavon, thân hình cân đối là điều vô cùng quan trọng. Ảnh: Caters

Donavon thừa nhận không thích chế độ tập luyện nghiêm ngặt nhưng vẫn thực hiện nó vì muốn "trở thành ông bố sành điệu nhất" trong mắt con gái Aspen, 10 tuổi, và con trai Damien, 13 tuổi.

"Tất cả những ông bố khác ở trường các con đều ít tuổi hơn tôi, nhưng chỉ có mình tôi là người biết nhào lộn. Mỗi khi ra ngoài, tôi được nhiều người bắt chuyện, khiến tôi thấy hãnh diện hẳn lên. Tôi chẳng bao giờ nói tuổi thực, chỉ cười. Có điều vợ tôi khá khó chịu khi thấy các cô gái trẻ cứ vây quanh tán tỉnh chồng", ông Donavon nói.

Năm 2012, ông Donavon tiến hành cấy ghép cơ ngực và hai năm sau thì hút mỡ. Toàn bộ quá trình này tiêu tốn của ông gần 30.000 USD.

"Có một số bộ phận trên cơ thể mà dù có tập tôi vẫn không thể loại bỏ mỡ thừa. Do đó tôi phẫu thuật hút mỡ rồi nỗ lực tập luyện để duy trì. Dù sao thì bác sĩ thẩm mỹ chỉ giúp được như thế, phần còn lại phụ thuộc vào nỗ lực của chính bạn", ông cho biết.

Hướng Dương