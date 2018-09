Chồng tụt quần vợ giữa đường

Thấy chồng say xỉn, chị Nghiết có nói vài câu thì liền bị tên này lột quần ngay trước cổng nhà, trước sự chứng kiến của nhiều người.

Trong đơn kêu cứu, chị Phạm Thị Nghiết (ở xóm 2, xã Tú Sơn, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng) cho biết, ngày 22/4 chị bị chồng là Bùi Trọng Ríu làm nhục bằng cách lột hết quần của chị ở giữa đường, ngay trước cổng nhà, trước sự chứng kiến của nhiều người.



Chị kể trong nước mắt, năm 17 tuổi chị phải lấy người mình không yêu nhưng vì anh ta dọa nếu không lấy sẽ tạt axít nên chị đành chấp nhận. Không lâu sau khi có thai đứa con đầu lòng, chị bị chồng đánh không thương tiếc nhưng vì con chị lại chịu đựng.

Ngần ấy năm trôi qua chị gắng gượng trong âm thầm, gạt nước mắt để sống qua ngày nhưng dường như càng cam chịu thì chị lại càng bị hành hạ nhiều hơn, có những khi bị chồng đánh sưng mặt tím mày, không đi nổi, nhưng nếu có ai hỏi chị chỉ dám nói mình bị ngã... Và di chứng của những vụ đánh đập ấy là chị bị dính khớp ở vai phải điều trị một tháng 2 lần tại bệnh viện.

Chồng chị càng ngày càng lộ rõ bản chất nát rượu, trai gái và cục cằn thô lỗ. Có những khi anh ta dẫn cả gái về nhà để thách thức, chị biết nhưng vẫn nín nhịn để được sống yên ổn.

Chị Nghiết đã chịu đựng những đòn roi vô cớ của gã chồng vũ phu suốt 37 năm.

Khoảng 13h ngày 22/4, sau khi Ríu đi uống rượu về, chị Nghiết có nhắc vài câu, Ríu lớn tiếng chửi vợ và nói: "Tao đánh mày thì để lại dấu vết, nhưng lột quần mày ra cho mọi người biết thì không có dấu vết". Chị Nghiết sợ quá chạy ra đường, Ríu đuổi theo lột quần vợ. Cực chẳng đã, chị Nghiết đành đi ở nhờ và làm đơn tố cáo người chồng vũ phu đến các cơ quan chức năng.



Ông Đồng Duy Bột, Trưởng công an xã Tú Sơn cho rằng sự việc Ríu lột quần làm nhục vợ là có thật. Sau khi nhận được thông tin ông Bột đã cử ông Đồng Văn Minh, phó công an xã đến can thiệp tránh tình trạng xấu xảy ra. Việc Ríu đánh vợ xảy ra như cơm bữa, ông Bột cũng nhiều lần đến can ngăn gia đình này.



Bà Nguyễn Thị Thảo, Chủ tịch Hội phụ nữ xã Tú Sơn cho biết: chị Nghiết là hội viên hội phụ nữ xã, là người hiền lành, không có điều tiếng gì, nếu đúng như sự việc đó xảy ra thì chúng tôi là những người đại diện cho chị em phụ nữ sẽ lên tiếng để bảo vệ quyền lợi cho chị em.



Ông Nguyễn Mạnh Hà, Văn phòng luật sư Nguyên Minh Hải Phòng bày tỏ quan điểm: căn cứ vào những dấu hiệu nói trên, chồng chị Nghiết đã vi phạm vào tội Làm nhục người khác. Theo đó, người nào xúc phạm đến nhân phẩm và danh dự người khác thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.

Còn ông Nguyễn Văn Hiến, cán bộ lãnh đạo xã Tú Sơn khẳng định, đây là vụ bạo hành nghiêm trọng, chồng đã làm nhục vợ không thương tiếc. Vụ việc này cần được các ban ngành vào cuộc để xác minh làm rõ, tội đến đâu xử đến đó. Đây không phải là câu chuyện nói là xong hay dùng các biện pháp thông thường như hòa giải nữa, mà là tội làm nhục người khác.

