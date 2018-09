Chồng tra tấn vợ như thời trung cổ

Anh Phong nhiều lần dùng roi điện quất vào người chị Hồng rồi lấy bát inox nướng lên bếp lửa dí vào mặt chị.

Ông Nguyễn Đình Chương, Trưởng công an xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc (Nghệ An), cho biết chị Nguyễn Thị Hồng (38 tuổi, thường trú tại địa bàn) nhiều lần đến công an xã kêu cứu về việc chồng mình là anh Nguyễn Ngọc Phong đã hành hạ chị suốt một tháng qua khiến chị không dám về nhà.

Theo chị Hồng, hơn một tháng qua chị đã chịu 3 trận tra tấn như thời trung cổ khiến chị đau đớn tột cùng. Kinh hoàng nhất là sáng 3/3 sau vài lời qua lại, chị bị chồng bóp cổ. "Tôi cố van xin nhưng anh ấy không dừng tay mà còn cắt phăng mái tóc ngang lưng, dùng roi điện quất nhiều nhát vào người, lấy bát inox nướng lên bếp lửa rồi dí vào mặt, lấy dao lam đòi cạo trọc đầu nhưng có người can ngăn nên tôi thoát được", chị cho biết.

"Em sợ lắm, tinh thần bấn loạn. Ban đêm hễ chợp mắt lại mơ màng sợ bị chồng bóp cổ, đánh đập. Ban ngày đang đi trên đường cũng nơm nớp sợ chồng đi theo, tấn công lúc nào không hay".

Vết thương trên má chị Hồng do bị bát inox nóng áp vào. Ảnh: Hương Nhàn.

Chị Hồng kể năm 19 tuổi lập gia đình cùng Nguyễn Ngọc Phong, lớn hơn 2 tuổi là người cùng xã, đã có 3 con (một trai, hai gái). Hai vợ chồng làm nông, khi hết việc thì làm phụ hồ kiếm thêm thu nhập. Năm 2015 sau 2 năm khi đi lao động xuất khẩu ở Angola trở về, anh Phong cho rằng chị không biết vun vén kinh tế, lại nhắn tin tình cảm với người đàn ông khác nên thường xuyên gây mâu thuẫn. Nhiều lần anh vô cớ thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với vợ khiến chính quyền phải can thiệp.

Tuy nhiên khi làm việc với công an, anh Phong không thừa nhận đã đánh vợ. Vì vậy nếu chị Hồng sau khi giám định thương tật có đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự, công an xã sẽ chuyển hồ sơ lên cấp trên.

Khuôn mặt chị Hồng với nhiều vết bỏng biến dạng. Ảnh: Hương Nhàn.

"Tôi cho rằng không có cớ gì chị Hồng lại tự mình gây ra thương tích hoặc người khác gây ra thương tích cho mình mà lại tố do chồng gây ra. Trong khi nhận thức hành vi của chị Hồng hoàn toàn bình thường" - ông Chương cho biết.

