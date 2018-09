Chồng tố vợ nhờ người khống chế, bắt cóc con gái 4 tuổi

Trình bày với công an, anh Tú cho biết đang ở trong nhà thì bị 6 thanh niên xông vào khống chế, bắt con gái 4 tuổi.

Công an huyện Thăng Bình (Quảng Nam) nhận được trình báo có vụ bắt cóc trẻ em xảy ra ở xã Bình An. Theo trình bày của anh Nguyễn Đình Tú (thôn An Thành 1) với công an, gần 9h sáng 4/12, khi anh vừa đi chợ về thì bất ngờ có 6 thanh niên xông vào nhà xô đổ bàn ghế, xe máy.

Sau đó 4 thanh niên khống chế anh Tú, 2 người còn lại bế con gái 4 tuổi của anh lên xe máy bỏ chạy. Hàng chục trinh sát lập tức có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai, điều tra các dấu vết tại ngôi nhà.

Cảnh sát tìm dấu vết tại hiện trường.

Sau khi thu thập chứng cứ, cảnh sát nhanh chóng xác định đây chỉ là tranh chấp quyền nuôi con, không phải bắt cóc trẻ em. Người vợ đã nhờ những anh em họ hàng đến đưa con gái về nuôi.

Theo nhà chức trách, vợ chồng anh Tú mâu thuẫn, nhiều lần đâm đơn ra tòa ly hôn nhưng chưa giải quyết được do tranh chấp tài sản và con cái. Tại phiên tòa sơ thẩm gần đây, 2 con được tòa giao cho người vợ nuôi dưỡng. Tuy nhiên, do bản án đến nay vẫn chưa có hiệu lực do người chồng kháng cáo nên anh Tú tạm thời đưa bé gái về nhà sau phiên tòa sơ thẩm, dẫn đến tranh chấp.

Khi người nhà phía bên vợ đến đòi cháu gái về thì hai bên xảy ra xô xát. Cảnh sát cho hay, bé gái đang được người mẹ chăm sóc an toàn.

VnExpress