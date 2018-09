Chồng thiếu sex phát điên, tìm cớ hãm hại vợ

Vợ mới sinh còn yếu nhưng người chồng liên tục đòi 'quan hệ'. Khi bị từ chối, chồng ghen bóng ghen gió, kiếm chuyện cãi nhau rồi vác dao đâm vợ.

Kết hôn năm 2012, đôi vợ chồng trẻ Huỳnh Kim Phinl (sinh năm 1990) và Võ Thị Thúy An (sinh năm 1992), từng có một thời gian chung sống với nhau rất hạnh phúc tại ấp Bà Nhị, xã Đôn Xuân, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. Sau một thời gian, vì cuộc sống nghèo khó, lại không có ruộng đất canh tác, Phinl với bố mẹ thường xuyên xảy ra xích mích.

Cuối năm 2013, vì nhìn thấy bố cầm cây ném mấy con gà của mình đang bưới lúa ngoài sân, Phinl to tiếng cãi nhau với bố và bỏ nhà đi, dẫn vợ con sang sống với mẹ vợ tại ấp Xa Xi, xã Ngãi Xuyên, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

Người vợ chưa thực sự bình phục và vẫn còn hoảng hốt sau khi bị chồng hãm hại.

Trước đây, Phinl rất hiền lành, siêng năng và biết quan tâm vợ con. Thế nhưng, đến năm 2014, khi đứa con gái thứ hai chào đời, Phinl có những biểu hiện khá khác thường, suốt ngày đòi hỏi vợ chuyện chăn gối. Vì mới sinh, sức khỏe yếu nên nhiều lần người vợ đã từ chối, không cho Phinl quan hệ. Từ đó, Phinl trở nên cộc cằn, hay ghen tuông vô cớ, liên tục kiếm chuyện chửi bới vợ mình.

Thương hai đứa con gái còn nhỏ, người vợ trẻ cố gắng nhẫn nhịn nhưng càng ngày người chồng càng quá đáng, chẳng lo tu chí làm ăn, cứ sểnh ra chút thời gian nào là đòi vợ lên giường. Nếu được chấp nhận thì Phinl cười nói vui vẻ, nếu không lại trách móc. Cuộc sống gia đình ngột ngạt khiến tình cảm vợ chồng rạn nứt dần. Không chịu nổi vì chồng suốt ngày chỉ nghĩ đến dục vọng, người vợ cương quyết đòi ly hôn.

Phinl một mực khăng khăng cho rằng vợ đòi ly hôn vì đã có người đàn ông khác. Phinl bắt vợ phải theo về bên nhà mình “để giải quyết”. Sáng sớm ngày 22/4/2014, Phinl lớn tiếng quát tháo, dọa dẫm, bắt người vợ tội nghiệp “phải khai ra tên tình nhân”.

Sau một hồi lời qua tiếng lại, mâu thuẫn càng lên cao, đến khoảng 7h30 người chồng rút dao bấm thủ sẵn trong túi, lao vào đâm vợ. Bị tấn công quá bất ngờ, người vợ cắn răng chịu đựng, đặt đứa con gái đầu lòng vừa tròn 1 tuổi lên giường rồi mới bỏ chạy ra ngoài. Vừa chạy, cô vừa kêu cứu nhưng không ai tới can ngăn. Nạn nhân chạy được hơn 400m thì gục xuống vì mất máu kiệt sức. Đuổi kịp, người chồng liên tiếp đâm vào lưng cô, tra vấn: “Bây giờ còn muốn ly hôn nữa không?”. Thiếu phụ tội nghiệp chỉ biết khóc lóc, cầu xin chồng nương tay, cho mình được sống để nuôi 2 đứa con nhỏ. Người chồng tàn ác vẫn nhẫn tâm vung thêm nhiều nhát dao, cắt cổ vợ rồi cười phá lên, bỏ đi.

Một lát sau, cha mẹ Phinl mới phát hiện sự việc, lập tức gọi điện báo tin cho gia đình bên ngoại biết và đưa con dâu lên xuồng đi cấp cứu. Lúc đó Phinl như sực tỉnh quay lại ôm lấy vợ khóc lóc, tỏ vẻ ăn năn, hối hận. Hắn còn nhét con dao gây án vào túi và hét “nếu vợ chết thì tôi cũng tự sát”.

Sau khi đưa vợ lên Trạm y tế xã Đôn Xuân, biết vợ đã an toàn, Phinl đến trụ sở công an xã tự thú. May mắn con dao bấm mà Phinl sử dụng là loại nhỏ, lưỡi ngắn, lại bị cùn nên nạn nhân không ảnh hưởng đến tính mạng. Tỉnh dậy sau cơn mưa dao của chồng, Thúy An ôm chầm lấy mẹ khóc nức nở. Cô không tin rằng mình còn sống và nhất quyết không bao giờ tha thứ cho hành động tàn ác của chồng.

Sau 15 ngày điều trị, nạn nhân đã dần dần hồi phục lại sức khỏe, về nhà sống với mẹ ruột. Tuy nhiên, tâm trạng cô hết sức bất ổn, lúc ngủ hay giật mình nói sảng, khóc lóc. Mẹ nạn nhân cho biết: “Sau khi sự việc xảy ra, con gái tôi như người mất hồn, hay quên trước quên sau, bị sốc nặng”.

Cha mẹ chồng nói một đằng, con dâu khai một nẻo

Theo chia sẻ của Thúy An, trước đây Phinl rất thương vợ, chưa hề quát nạt hay đánh cô một bạt tai nào. Từ khi cô mang thai và sinh hạ con gái thứ hai, Phinl mới có nhiều biểu hiện khác lạ. "Lúc mới cưới nhau, mỗi tuần vợ chồng “quan hệ” với nhau 3 - 4 lần. Thế nhưng gần đây chồng em đòi hỏi chuyện chăn gối suốt ngày. Vì mới sinh, sức khỏe yếu nên em không đáp ứng được. Từ đó chồng em kiếm cớ ghen tuông. Ảnh thấy em nói chuyện với ai cũng ghen, kể cả khi em nói chuyện với người quen trong dòng họ và những người đã lớn tuổi”.

Theo lời Thúy An, hôm cô bị chồng đâm, có cha mẹ và anh trai chồng nhìn thấy nhưng làm ngơ không ai đến cứu. Cô cho biết: “Lúc vợ chồng cãi nhau đòi ly hôn, mẹ chồng sang và bảo hai đứa em lên xã giải quyết, nói xong mẹ bỏ về. Khi bị chồng rút dao đâm, em chạy ra ngoài, thấy mọi người đứng trước cửa, em kêu lớn nhưng không ai tới cứu.

Lúc đó em hoảng quá, nghĩ bụng nếu vào nhà cha mẹ chồng chắc sẽ bị đâm chết nên em gắng chạy sang nhà hàng xóm. Tuy nhiên, khi chạy được một đoạn thì em kiệt sức gục xuống. Dù em van xin nhưng chồng vừa đâm em, vừa cười rất man rợ, đến khi ảnh bỏ đi, mọi người mới chạy tới”.

Về phía gia đình Phinl, họ khẳng định không hề biết chuyện con dâu bị đâm. Ông Huỳnh Văn Nốp (sinh năm 1960, cha Phinl) chia sẻ: “Sáng sớm, thấy hai đứa bồng con, chở nhau về, vẻ mặt đứa nào đứa nấy buồn thiu. Tôi có hỏi chuyện nhưng Phinl bảo về thăm nhà. Sau đó, tôi cùng con trai đầu ra bơm nước. Vì tiếng máy nước ồn ào nên khi hai đứa cãi nhau và thằng Phinl đâm vợ, tôi không nghe”.

Bà Đoàn Thị Lệ (sinh năm 1958, mẹ Phinl) phân trần: “Tôi đang cho cháu uống sữa trong nhà thì nghe hai vợ chồng cãi nhau. Khi nghe tiếng con dâu la lên “chết tôi rồi”, tôi chạy sang, ngất xỉu vì thấy máu. Lúc tôi tỉnh dậy, thấy con trai đi lòng vòng, hát không ra hát, nói không ra nói tôi mới ra xem thì phát hiện con dâu nằm bất động. Tôi tri hô mọi người chạy tới giúp và gọi điện báo cho gia đình bên kia hay tin. Bình thường, tôi thấy hai con vẫn yêu thương nhau nên không ngờ mọi chuyện lại đến nông nỗi như vậy”.

Theo một số người dân tại ấp Xa Xi, trước khi vụ việc xảy ra, Phinl từng bóng gió nói đến việc sẽ cắt cổ vợ. Hắn cho rằng “vợ lăng nhăng, hay cộc cằn, cáu gắt với mình nhưng lại nói chuyện rất ngọt ngào, tình cảm với những người đàn ông khác”.

Bên cạnh đó, hơn 5 tháng sống nhờ ở đậu trong nhà mẹ vợ, vợ chồng Phinl không lo làm ăn, suốt ngày chỉ biết quanh quẩn ở nhà bế con. Tức giận vì con cái, bà Tuyền đã nhiều lần lớn tiếng rầy la đôi vợ chồng trẻ. Thấy mẹ buồn rầu, hay cáu gắt, Thúy An đã khuyên chồng trở về bên nội, lo làm việc kiếm tiền để khỏi ăn bám mẹ nhưng Phinl không chịu.

Theo Pháp Luật Việt Nam