Chồng quyết ly hôn vì bị vợ chê là 'voi béo'

Một tòa án ở Delhi, Ấn Độ, đồng ý cho một người đàn ông ly hôn vợ sau khi anh này thường xuyên bị vợ chê béo và từ chối chuyện chăn gối.

Ảnh minh họa: AFP

Ngày 22/3, Tòa án Tối cao Delhi giữ nguyên phán quyết được đưa ra bởi tòa án cấp thấp hơn vào năm 2012 đối với trường hợp một người đàn ông đệ đơn ly hôn vợ vì thường xuyên bị vợ chê bai là thừa cân, béo phì.

Thẩm phán Vipin Sanghi khẳng định lòng tự trọng của bất kỳ người đàn ông nào cũng bị tổn thương khi thường xuyên bị vợ gọi là "voi béo".

"Nguyên đơn đã bị vợ mắng nhiếc, chửi bới vì không thỏa mãn nhu cầu tình dục của cô ta do thừa cân. Người vợ còn tát nguyên đơn và bắt anh phải rời khỏi nhà. Thậm chí cô ta còn ôm một bình dầu hỏa, dọa sẽ tự thiêu và kéo cả người chồng cũng như gia đình anh này vào chết cùng nếu không trả lại tiền hồi môn", ông Sanghi nói với The Times of India.

Theo lời khai của người chồng thì vợ anh đã bỏ nhà đi cùng với tư trang và nhiều món đồ trang sức khác. Cô ta còn yêu cầu anh phải sang tên căn nhà đang ở cho mình nếu muốn cô tiếp tục chung sống. Các nguồn tin cho hay cô vợ này còn đánh vào vùng kín của chồng khi anh muốn quan hệ tình dục.

Trong khi đó, bà vợ biện hộ rằng những lời khai của chồng là không chính xác, vô căn cứ. Tuy nhiên tòa án bác bỏ lập luận của cô ta.

Hướng Dương