Chồng Phi Thanh Vân dùng súng hơi cay dọa bắn người

Nguyễn Bảo Duy đã rút súng dọa bắn một người điểu khiển xe ôtô tại TP Phan Thiết.

Công an TP Phan Thiết bước đầu đã xác nhận thông tin trên. Người đàn ông rút súng đe dọa được xác định là Nguyễn Bảo Duy (sinh năm 1985, ngụ TP Phan Thiết), được biết đến là người tình của nữ diễn viên Phi Thanh Vân.

Theo thông tin ban đầu, chiều 27/1, Duy điều khiển xe ôtô Camry lưu thông tại địa bàn TP Phan Thiết. Khi dừng đèn đỏ, xe Duy ở phía sau xe ôtô do ông Đỗ Trọng Quân (sinh năm 1989, ngụ thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận) điều khiển.

Bảo Duy thường tháp tùng Phi Thanh Vân đi các sự kiện.

Lúc đèn chuyển màu xanh, ông Quân không tiếp tục di chuyển khiến xe ôtô của Duy cũng phải dừng lại, anh này bóp còi inh ỏi. Duy sau đó đã xuống xe với thái độ bực tức, chửi om sòm và được cho là cầm một khẩu súng ngắn, tiến lên trước gần ông Quân và dọa bắn vào người này. Tuy nhiên, sau đó cả 2 chỉ dừng lại ở việc cự cãi rồi cùng bỏ đi.

Nhận được tin báo, Công an địa phương cùng lực lượng cảnh sát cơ động đã có mặt, tiến hành chặn xe của Duy và tiến hành khám xét chiếc ôtô này.

Khi bị mời về trụ sở Công an làm việc, Nguyễn Bảo Duy có khai báo, là “chồng” của nữ diễn viên Phi Thanh Vân. Duy có thừa nhận việc dùng khẩu súng công cụ hỗ trợ nhưng chưa xuất trình được giấy phép sử dụng. Vì Duy trình bày lý do cá nhân nên cơ quan Công an tạm cho người này về để giải quyết; chỉ lập biên bản thu giữ khẩu súng để xác minh, làm rõ và xử lý.

Hiện tại vẫn chưa có thông tin chính xác về khẩu súng Bảo Duy dùng để dọa người.

Theo An Ninh Thủ Đô

* Tên người điều khiển xe đã được thay đổi