Chồng nhậu say đánh vợ, bị phản đòn đến rách 'của quý'

Bị bà xã mắng vì liên tục say xỉn, người đàn ông ở quận 7 (TP HCM) đánh vợ nhưng bất ngờ bị vợ cấu xé vào chỗ kín.

Đến khoa Nam học, Bệnh viện Bình Dân (TP HCM) trong tình trạng máu chảy liên tục ở chỗ kín, người chồng được các bác sĩ ghi nhận "rách da vùng kín khiến lộ hai tinh hoàn". "Chúng tôi phải lập tức đưa bệnh nhân vào phòng mổ để khâu lại vết thương", một bác sĩ nói.

Theo lời người chồng, do cuối năm tiệc tùng tất niên quá nhiều nên không ngày nào anh được về sớm và ngày nào cũng say nên vợ nặng lời. "Hôm đó do quá say, lại bị vợ chửi mắng, không kiềm chế được, tôi đánh cô ấy nhưng không ngờ vợ tôi điên tiết cấu xé lại khắp người", anh chồng kể.

Với vết thương khá nghiêm trọng, bệnh nhân 35 tuổi phải nằm viện gần một tuần để được các bác sĩ theo dõi, kịp xử trí nếu có biến chứng do nhiễm trùng.

Các bác sĩ cho biết đây không phải là lần đầu tiếp nhận trường hợp chồng bị vợ tấn công chỗ kín, hầu hết các ca bệnh khác là do ghen tuông. Nhiều trường hợp chính người vợ sau khi làm tổn thương chồng chính là người đưa ông xã đi cấp cứu.

Phương Lâm