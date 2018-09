Chồng người đàn bà nhận là chủ 5 triệu yen dùng giấy tờ giả

Chồng của bà Ngọt được xác định đã sử dụng hộ chiếu giả để vào Việt Nam và có hợp đồng làm việc với công ty 'ma'.

Ngày 15/5, cơ quan chức năng đã điều tra rõ hành vi làm giả giấy tờ của Afolayan Caleb (48 tuổi, quốc tịch Nam Phi) - người được bà Phạm Thị Ngọt (40 tuổi) khẳng định là chồng và là chủ sở hữu 5 triệu yen mà chị ve chai Huỳnh Thị Ánh Hồng nhặt được.

Theo đại tá Nguyễn Văn Anh, Trưởng Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, năm 2010, ông Afolayan Caleb (quốc tịch Nam Phi) nhập cảnh vào Việt Nam và được Công ty TNHH MTV Úc Đại Lợi (Tân Thới Nhất, quận 12) thuê làm giáo viên. Ông được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP cấp phép lao động có thời hạn từ 14/6/2010 đến 14/6/2013.

Bà Ngọt vẫn chưa có giấy tờ pháp lý chứng minh ông là Afolayan Caleb chồng mình.

Từ giấy phép lao động này, ông Caleb được Phòng Quản lý xuất nhập cảnh cấp thẻ tạm trú có cùng thời hạn. Nhưng khi đi phúc tra, Phòng Quản lý xuất nhập phát hiện không có công ty Úc Đại Lợi tại địa chỉ trên. Đây chỉ là công ty ảo, lập ra để làm giấy phép lao động cho người nước ngoài làm thẻ tạm trú. Giám đốc công ty là người Việt Nam nhưng từ rất lâu đã không còn đăng ký tạm trú ở địa phương, không xác định được hồ sơ pháp lý.

Tháng 6/2013, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh gửi công văn cho Đại sứ quán Nam Phi (tại Hà Nội) yêu cầu xác minh nhân thân của ông Afolayan Caleb. Sau đó, Đại sứ quán Nam Phi đã gửi công văn cho biết số hộ chiếu của ông Afolayan Caleb sử dụng là không tồn tại.

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh sau đó xác định, người sử dụng hộ chiếu mang tên Caleb đã giả mạo giấy tờ để làm các thủ tục khác nên ra thông báo hủy thẻ tạm trú cấp cho Caleb. Ngày 14/6/2013, Caleb đã về nước và từ đó không quay lại Việt Nam.

Trước thông tin chồng mình sử dụng giấy tờ giả, bà Ngọt nói: "Khi về sống ở đây, ông ấy có đăng ký lưu trú. Việc ông ấy có sử dụng giấy tờ giả hay không thì tôi không biết". Bà Ngọt cũng cho hay sẽ hỏi lại Afolayan Caleb để có tiếp tục chứng minh số tiền 5 triệu yen hay không.

Trước đó, cơ quan chức năng cũng xác định giấy chứng nhận kết hôn của bà Ngọt với ông Caleb Afolayan không đúng do chỉ có phía Nigeria cấp, chưa được Việt Nam đóng dấu công nhận.

Trước thông tin về lai lịch không rõ ràng của người đàn ông được cho là chủ sở hữu 5 triệu yen, chị ve chai Huỳnh Thị Ánh Hồng nói: "Nhận được thông tin, tôi cảm thấy có thêm hy vọng, mong cơ quan công an sớm giải quyết".

Giấy kết hôn của bà Ngọt vớii ông Afolayan Caleb (ảnh nhỏ) chưa được xác nhận từ phía Việt Nam.

Trước đó, vào những ngày cuối định đoạt 5 triệu yen được chị Hồng tìm thấy trong chiếc loa cũ, bà Ngọt có đơn gửi cơ quan công an cho rằng, số tiền trên là của chồng bà để quên nên chiếc loa chứa tiền đã được cho đi. Người đàn bà này yêu cầu được nhận lại số tài sản trên. Công an quận Tân Bình đã dừng việc giải quyết khoản tiền này cho chị Hồng theo quy định là thời hạn một năm kể từ ngày đăng tin tìm chủ sở hữu.

Theo Công an Tân Bình, 5 triệu yen là tiền do người dân nhặt được và giao nộp, nên khi tiếp nhận, nơi này có trách nhiệm xác minh và truy tìm chủ sở hữu. Khi có đơn của bà Ngọt, đơn vị đã thận trọng phối hợp với các ban ngành để làm rõ hòng tránh sai sót, không để ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của người dân. Vì vậy, Công an quận Tân Bình mong chị Hồng bình tĩnh phối hợp cùng với cơ quan chức năng giải quyết.

