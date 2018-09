Chồng mất mạng vì bị vợ trói vào cửa sổ

Thấy chồng say rượu và dọa đánh mình, bà Gái trói vào cửa sổ rồi bỏ đi. Hôm sau khi trở về, chồng bà đã tử vong.

Qua điều tra, Công an huyện U Minh (tỉnh Cà Mau) xác định có cơ sở để điều tra bà Trần Thị Gái (ngụ huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang) về hành vi vô ý làm chết người. Nạn nhân trong vụ án này chính là người chồng say rượu của bà. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Hơn 15 năm trước, cuộc sống đưa đẩy người đàn bà 4 con Trần Thị Gái gặp ông Bạch Văn Tệt cũng từng có một đời vợ, đang nuôi hai con nhỏ. Đồng cảnh ngộ, hai người nhanh chóng cảm mến, đến với nhau. Ban đầu cuộc sống của hai người trôi qua trong bình yên. Ông Tệt chịu khó làm thuê làm mướn nuôi gia đình. Bà Gái cũng đảm đang tháo vát, chăm sóc con mình, con chồng.

Năm 2011, vợ chồng bàn tính thuê mảnh đất ở ấp 9, xã Khánh Thuận, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau canh tác một vụ lúa, một vụ tôm và dọn đến đây sinh sống. Cuộc sống dần ổn định, những người con lớn khôn, ra đời tự mưu sinh, chỉ còn hai vợ chồng chăm sóc lẫn nhau.

Nhưng cũng từ đây, hạnh phúc của họ bắt đầu gặp sóng gió. Người chồng bắt đầu uống rượu nhiều hơn và thường lôi vợ ra hành hạ sau mỗi cơn say. Ban đầu chỉ là những câu chửi bâng quơ, vài lời nặng nhẹ. Dần dần, ông Tệt lôi vợ ra đánh đập không thương tiếc.

Khung cửa sổ nơi ông Tệ bị trói.

Chính quyền địa phương nhiều lần gọi ông Tệt lên nhắc nhở động viên nhưng rồi lại chứng nào tật nấy. Bà Gái thút thít: “Cuộc đời tôi lỡ làng, sống cùng ông ấy bao nhiêu năm tôi biết tính nên cố gắng chịu đựng, mong sự cố gắng của mình sẽ dần cảm hóa được ổng, nhưng ổng ngày càng sa đọa”.

Chiều 15/10, bà Gái đi làm thuê về đến nhà, đã thấy chồng đang ngồi nhậu một mình. Ông Tệt kêu vợ ngồi xuống bên cạnh rồi rót rượu cho uống. Cạnh người chồng, một can rượu hơn 2,5 lít còn đầy. Biết tính chồng, bà Gái ngoan ngoãn ngồi xuống, gắp thức ăn, rót rượu, châm thuốc “hầu” chồng. Ông chồng vẫn chưa hài lòng, miệng làu bàu trách mắng vợ đủ điều vô lý rồi: “Hôm nay tao sẽ đánh mày một trận, tao giết mày”.

Bà Gái ngồi bên chồng mà lòng dạ như lửa đốt, lo lắng không biết hôm nay mình sẽ bị đòn như thế nào. Đến 10h đêm, can rượu đã cạn, người chồng cũng gà gật nhưng vẫn chưa gục ngã. Bà Gái sợ bị chồng hành hạ, nảy ra “sáng kiến” dùng dây cột cua (loại dây dùng cột càng cua biển lại để dễ vận chuyển) trị chồng. Bà lẻn ra bên ngoài cửa sổ. Người chồng nát rượu đang ngồi gà gật bên trong. Bà thắt dây thành một thòng lọng, nhẹ nhàng vòng qua chấn song, trói gô ông chồng vào cửa sổ. Vòng dây vừa đủ để người chồng không thể thoát ra, nhưng vẫn có thể cựa quậy được.

Ông Tẹt lơ mơ, khi phát hiện mình bị trói thì không thể thoát ra được nữa. Bà Gái không kịp mang dép, chân đất chạy đến nhà ông Dương Hoàng Hiệp, công an ấp 9, trình báo sự việc. Lúc này đã khuya, ông công an ấp đã say ngủ, chỉ người vợ còn thức. Bà Gái nán lại ít phút ngồi tâm sự đầu đuôi ngọn ngành với vợ ông Hiệp, mong người hàng xóm này nhanh chóng can thiệp cứu mình.

Tiếp đến bà chạy sang nhà vợ chồng ông Lê Văn Chiến - bà Mai Tuyết Cương cách nhà mình 30m để cầu cứu. Hàng xóm khuyên bà Gái về gỡ dây trói chồng. Bà Gái hoang mang đáp không dám về vì sợ chồng đánh chết. Lúc này tiếng của ông chồng vẫn gầm gừ la hét trong đêm.

Cả đêm hôm ấy bà Gái không dám về đến nhà vì sợ đối diện với đòn roi của chồng. Bà lội bộ đến nhà mẹ nuôi là bà Nguyễn Thị Phú gần đó xin tá túc. Nghe con khóc lóc tâm sự, người mẹ nuôi cũng chỉ biết thở dài khuyên con cố gắng vượt qua.

Người vợ vô ý làm chết chồng.

Đến khoảng 8h sáng hôm sau, bà Gái rón rén tìm về nhà. Vừa bước chân vào cửa, bà hoảng hồn nhìn thấy chồng ngồi gục đầu sang một bên, tay chân duỗi thẳng bất thường. Bà đến bên lay chồng dậy nhưng ông Tệt không có phản ứng nào.

Tại hiện trường, ông Tệt được xác định đã chết, trên cổ có vết hằn và trầy xước do sợi dây bà Gái buộc. Người vợ khóc lóc thanh minh: “Tôi không cố ý giết chồng mình. Tôi chỉ trói ông ấy lại để đi báo công an can thiệp, không cho ổng quậy phá và đánh đập tôi. Không ngờ ông ấy chết thật, có lẽ quá say nên ông ấy ngủ gật, dẫn đến tắt thở”. Sau khi làm việc với công an huyện U Minh, bà Gái được phép đưa thi thể chồng về nhà để mai táng.

Ông Trần Văn Tuấn, Bí thư chi bộ ấp 9 cho biết, người thân ông Tệt đã làm đơn bãi nại cho bà Gái. Ông Tuấn cũng xác nhận việc nạn nhân bị nghiện rượu và thường xuyên hành hung vợ. “Trước khi xảy ra sự việc, không biết gặp chuyện gì mà ông Tệt uống rượu một mình liên tiếp ba ngày liền, mỗi lần đều uống rất nhiều”, ông Tuấn nói.

Theo một luật sư thuộc Đoàn Luật sư TP Hà Nội, căn cứ vào những diễn biến nêu trên, có thể thấy rõ ràng bà Gái đáng thương hơn đáng giận. Về mức án, người phạm tội vô ý làm chết một người thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự có khung hình phạt từ 6 tháng đến 5 năm tù. Tuy nhiên trong trường hợp này, bà Gái có nhiều tình tiết giảm nhẹ như chưa có tiền án tiền sự, nạn nhân cũng là người có lỗi… nên thậm chí Toà án có thể áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự, phạt người phạm tội dưới 6 tháng tù, hoặc chuyển sang loại hình phạt khác nhẹ hơn.

Theo Pháp Luật Việt Nam