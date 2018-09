Chồng mất mạng sau khi bị vợ bóp 'của quý'

Bị vợ bóp chặt 'cậu nhỏ' hơn 5 phút, người đàn ông 53 tuổi tím tái, nằm bất động và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Ngày 11/7, Công an tỉnh Tiền Giang tạm giữ hình sự bà Phan Thị Kim Chưởng (55 tuổi) để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Theo điều tra, bà Chưởng và ông Lê Kim Khải (53 tuổi, đội trưởng đội dân phòng xã Bình Ninh, huyện Chợ Gạo, Tiền Giang) cưới nhau nhiều năm, có 2 con gái chung. Hiện, cả hai đã ly thân.

Tối 10/7, ông Khải đến nhà riêng của vợ đang sống cùng với con gái ở cùng xã. Ông kêu cửa nhưng vợ và con gái không ai ra mở. Bực tức, người chồng được cho là cưa ổ khóa để vào và dắt xe máy dựng trước nhà.

Bà Chưởng liền chạy ra mắng chửi chồng dẫn đến đánh nhau. Người con gái vào can ngăn cũng bị bố đánh. Trong lúc hai vợ chồng giằng co, bà Chưởng nắm và bóp "của quý" của ông Khải, giật mạnh làm ông té xuống. Người vợ sau đó leo lên bụng của chồng tiếp tục bóp, đồng thời tay còn lại lấy điện thoại gọi báo công an.

Được hàng xóm đến khuyên ngăn, hơn 5 phút sau, bà Chưởng mới chịu buông "cậu nhỏ" của chồng. Lúc này ông Khải đã tím tái, nằm bất động và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Theo kết quả giám định pháp y, nạn nhân chết do tràn dịch và thức ăn vào khí quản dẫn đến bị ngạt.

Tại cơ quan công an, bước đầu bà Chưởng khai do chồng có nhiều lần về nhà đánh đập mình, sau đó hai người xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. "Tôi chỉ bóp để cảnh cáo thôi, không ngờ ông ấy lại chết", bà nói.

Theo VnExpress