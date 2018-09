Chồng lén lắp camera trong phòng ngủ 3 năm vì nghi vợ ngoại tình

Không những mất vợ sau khi bị phát hiện, người đàn ông Anh còn bị tống giam và phạt 120 giờ lao động công ích.

Tòa án Swansea Crown ở South Wales, Anh, mới đây tuyên phạt Paul Lewis (46 tuổi) 14 tuần tù giam vì đặt máy quay theo dõi vợ trong phòng ngủ suốt 3 năm qua, The Sun đưa tin hôm 25/6.

Lewis vừa mất vợ vừa phải đi tù vì hành động 'dại dột'. Ảnh: Wales News Service.

Lewis bị bắt khi vợ anh, chị Ann (45 tuổi), phát hiện chiếc camera được lắp bí mật trên tủ đầu giường, trong đó chứa gần 30 video có độ dài từ vài giây đến 40 phút. Một số video thậm chí vô tình ghi cảnh Lewis cài đặt camera.

Lewis khai với cảnh sát lý do lắp máy quay là do nghi ngờ vợ ngoại tình và muốn bắt quả tang. Không tìm thấy bằng chứng vợ phản bội nhưng Lewis vẫn giữ camera nhiều năm qua do sợ thay đổi đồ đạc sẽ khiến vợ phát hiện và giận dữ.

Luật sư của Lewis, James Hartson, cho biết anh này chỉ hành động dại dột và đưa ra các bằng chứng cho thấy khách hàng thực ra là người đàn ông "tốt bụng, chăm chỉ, được yêu mến". Tuy nhiên, thẩm phán vẫn cho rằng việc làm của Lewis là không chấp nhận được. Ngoài hình phạt 14 tuần tù giam, Lewis còn bị cấm tới gần Ann trong 5 năm và 120 giờ lao động công ích.

Vợ của Lewis, chị Ann, là một giáo viên năng nổ. Ảnh: Wales New Service.

Cặp vợ chồng hiện đã chia tay và sau khi thực hiện án tù, Lewis sẽ chuyển về sống với mẹ đẻ.

Sau vụ việc, mẹ của Lewis, bà Margarer, cho biết: "Nó không phải là người xấu, nó chỉ hành động ngu ngốc thôi. Điều này đáng nhẽ nên tự dàn xếp mà không cần đến cảnh sát".