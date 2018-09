Chồng giết vợ mới cưới 3 tháng ngay trên giường

Sau khi kết hôn ít lâu, trong một lần cãi vã, Tuấn ra tay sát hại người vợ mới cưới ngay trên giường một cách dã man.

Công an huyện Thạch Thất (Hà Nội) đang điều tra, làm rõ vụ án mạng xảy ra tai tại thôn Minh Nghĩa, xã Đại Đồng, huyện Thạch Thất, khiến chị Nguyễn Thị Xuân (sinh năm 1980) tử vong. Hung thủ được xác định là Khuất Duy Tuấn (sinh năm 1977).

Vợ chồng Tuấn mới cưới nhau được khoảng 3 tháng. Tuy nhiên, sau khi cưới, cuộc sống của vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Đỉnh điểm, sáng 13/11, hai vợ chồng cãi vã. Lúc này, bố của Tuấn là ông Tích đang chẻ củi ở phía sau nhà. Không lâu sau, ông Tích thấy Tuấn rời nhà, con dâu không thấy lên tiếng.

Rất đông người dân hiếu kỳ kéo đến hiện trường.

Linh tính mách bảo, ông Tích vào trong buồng gọi thì phát hiện chị Xuân đã chết trên giường, chân đạp lên phía cửa sổ với vết dao cứa ở cổ. Khi phát hiện, sự việc ông Tích đã hô hoán mọi người dân xung quanh đưa con dâu đi cấp cứu nhưng nạn nhân tử vong sau đó. Hoa tai và dây chuyền vàng của chị cũng không còn.

Ngay khi nhận được tin, công an xã Đại Đồng đã có mặt bảo vệ hiện trường và phối hợp với Công an huyện Thạch Thất điều tra, truy tìm hung thủ. Cơ quan công an nhận định, Tuấn là nghi phạm số một gây ra án mạng nên cơ quan điều tra đã truy bắt Tuấn. Ngay trong sáng 13/11, Khuất Duy Tuấn đã bị lực lượng công an bắt giữ khi đang chạy trốn.

Ông Nguyễn Tiến Sắc (bố đẻ nạn nhân) cho hay, Xuân là cô gái ngoan, từ bé đến lớn chưa bao giờ cãi vã với ai cả. Chị do kém nhan sắc nên ít được con trai để ý đến. Chị Xuân lấy Tuấn là nhờ bà mối trong xã, tính từ lúc hai người tìm hiểu nhau đến lúc cưới chỉ khoảng 2 tuần.

Trước khi hai người cưới nhau, ông có nghe thông tin người dân nói Tuấn nghiện ma túy nhưng bà mối khẳng định không phải nên gia đình cũng yên tâm. Chị Xuân là công nhân may ở trong xã.

Theo An Ninh Thủ Đô, Khám Phá

* Tên nạn nhân đã được thay đổi