Chồng giả chết để lấy tiền bảo hiểm, vợ không biết ôm hai con tự tử

Hai ngày sau khi vợ và hai con chết đuối, người chồng Trung Quốc đến đồn cảnh sát đầu thú màn kịch lừa tiền bảo hiểm.

Người vợ muốn được đoàn tụ với chồng nên ôm hai con nhảy sông tự tử. Ảnh minh họa: Northern Star.

Người chồng họ He, 34 tuổi, sống ở thành phố Loudi, tỉnh Hồ Nam, hôm 7/9 đột nhiên mất tích khi đang lái chiếc xe mà anh ta mượn của công ty. 10 ngày sau, cảnh sát tìm thấy chiếc xe dưới sông Zijiang nhưng không thấy thi thể He.

Hôm 10/10, Dai, người vợ 34 tuổi của He, khiến nhiều người bàng hoàng khi ôm hai con, bé trai 4 tuổi và bé gái 3 tuổi, nhảy xuống hồ gần nhà sau khi đăng thư tuyệt mệnh lên mạng. Trong thư, Dai nói rằng nhà chồng đổ lỗi cho cô về sự biến mất của He, đồng thời chỉ trích cô không có công ăn việc làm, tiêu xài hoang phí.

Dai thanh minh cô không đi làm vì muốn ở nhà chăm sóc hai con nhỏ, đồng thời khẳng định cô chi tiêu hoàn toàn hợp lý. "Tôi muốn dùng cái mạng này để thanh minh cho mình", Dai viết.

Bà mẹ hai con cũng chia sẻ vợ chồng cô sống với nhau rất hạnh phúc và cô rất nhớ chồng. Dai muốn tự tử và mang theo cả hai con để gia đình được đoàn tụ ở thế giới bên kia. Thi thể ba mẹ con được nhà chức trách tìm thấy ở một cái ao nhỏ hôm 11/10. Kết quả khám nghiệm tử thi được tiến hành sau đó xác nhận họ tử vong vì đuối nước.

Ngày 12/10, He bất ngờ tới đầu thú ở sở cảnh sát địa phương sau khi biết tin vợ con đã chết. He khai anh ta đang nợ hơn 100.000 tệ (20.000 USD). Không có tiền trả, He nảy ra ý tưởng rút 1 triệu tệ mua bảo hiểm tai nạn cá nhân, với tên vợ là người thụ hưởng. Sau đó, He giả chết để lừa gạt bảo hiểm, nhưng vợ anh không biết kế hoạch này và tin rằng chồng đã chết thật.

Hiện He bị bắt vì cố tình phá hủy tài sản và gian lận bảo hiểm.