Chồng ép vợ hỏi cưới nhân tình cho mình

'Nếu mày không đi hỏi vợ mới cho tao, tao sẽ chém chết hết 4 mẹ con chúng mày. Cùng lắm một mạng đổi 4 mạng', Long dọa vợ.

Theo lời kể của chị Nguyễn Thị Vy (sinh năm 1964, trú tại thôn Bùi Xá, xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên), nhiều năm qua chị cùng 3 cô con gái nhỏ bị chồng mình bạo hành, khủng bố tinh thần. Chị kể, chị và anh Vũ Văn Long (sinh năm 1968) kết hôn từ năm 1991, đã có chung với nhau 3 mặt con. Cuộc sống vợ chồng thời gian đầu tuy vất vả, nhưng hạnh phúc.

Chị Vy chạy ngược chạy xuôi, vật lộn với gánh hàng rong để nuôi chồng, nuôi con. Trong khi anh Long sau một thời gian học nghề mộc của một người cháu trên Hà Nội cũng về quê tự mở xưởng cho riêng mình. Năm 2012, anh Long bỗng dưng trái tính, lén lút với một người phụ nữ đã ly dị chồng ở xã kế bên.

Chị Nguyễn Thị Vy tố cáo nhiều năm qua bị chồng hành hạ, đánh đập.

Lúc đầu thấy mọi người bàn tán xôn xao, chị Vy vẫn không tin, cho rằng chồng mình rất mực chung thủy, yêu thương vợ con. Tuy vậy, tiếng đồn cứ mỗi lúc một nhiều hơn nên chị đã bí mật theo dõi thì phát hiện anh Long có qua lại nhà một phụ nữ trẻ như đồn đoán. Nuốt cơn nghẹn đắng, uất hận chờ chồng về nhà, chị mới mang câu chuyện ra nói. Lúc đầu, anh Long chối phăng, nhưng khi chị đưa ra các chứng cứ thì người chồng thừa nhận rằng mình có nhân tình bên ngoài.

Trong suốt thời gian dài sau đó, anh ta đã có những hành động bạo hành vợ con. Khi được khuyên bảo thì anh ta quay ra chửi bới. Từ quan hệ lén lút, anh ta về nhà yêu cầu chị Vy phải trực tiếp tới nhà “nhân tình” của anh ta để đặt vấn đề cưới hỏi. Theo lời tố cáo của người vợ, khi chị không đồng ý, người chồng vừa hành hung, vừa đe dọa: “Nếu mày không đi hỏi vợ mới cho tao, tao sẽ chém chết hết 4 mẹ con chúng mày. Cùng lắm một mạng đổi 4 mạng”. Không chỉ hành hung vợ, mà Long còn đánh đập cả 3 người con.

Mâu thuẫn vợ chồng dồn nén đỉnh điểm, một ngày đầu tháng 2, ăn sáng xong, Long bất ngờ đứng dậy dùng chiếc ghế nhựa đánh vào đầu vợ. Vết thương khiến chị phải khâu 10 mũi, nằm điều trị một tuần tại Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Mỹ. Được sự vận động của người thân, chị Vy đã nhờ anh trai viết đơn trình báo vụ việc tới Công an xã Trung Hòa.

Ngôi nhà của vợ chồng chị S., nơi chứng kiến nhiều ký ức đau buồn.

Ngày 30/5, Long cương quyết bắt ép chị Vy cùng một số người họ hàng phải mang trầu cau tới nói chuyện cưới xin “nhân tình” ở xã bên. Vì sợ chồng hành hung, chị Vy đành cắn răng chịu đựng tới nhà nhân tình của chồng. Tại đây, anh ta và nhân tình bắt ép chị phải viết bản cam kết rằng từ nay về sau họ có quyền qua lại, chị không được gây khó dễ.

Ông Đỗ Trọng Hoạch, Chủ tịch UBND xã Trung Hòa (huyện Yên Mỹ, Hưng Yên) cho biết, UBND xã đã nhận được đơn kêu cứu của chị Nguyễn Thị Vy về việc chị bị chồng bạo hành, đánh đập. Tiếp nhận đơn, ông Hoạch đã chỉ đạo, bàn giao cho Ban Công an xã giải quyết. Về vấn đề anh Long chưa ly dị vợ cũ mà lại lấy vợ hai là vi phạm Luật Hôn nhân và Gia đình, ông Hoạch khẳng định, UBND xã cương quyết không công nhận mối quan hệ vợ chồng giữa anh Long và người phụ nữ kia.

Trao đổi về những vấn đề mà vợ tố cáo, anh Long phủ nhận tất cả và cho rằng không có việc mình bạo hành, đánh đập vợ con, mà đó chỉ là va chạm nhỏ trong cuộc sống gia đình. Về việc bắt ép chị Vy phải đi hỏi vợ khác cho mình, anh ta nói rằng đấy là do vợ chủ động đề xuất và tự nguyện làm. Còn về bản cam kết mà nhân tình của anh Long yêu cầu chị Vy phải viết, anh ta cho rằng không ai bắt ép cả mà là do chị Vy tự nguyện.

Ông Vũ Văn Bảng, Trưởng Công an xã Trung Hòa cho biết, phía Công an xã chỉ mới tiếp nhận được lá đơn của anh trai chị Vy phản ánh về việc chị bị chồng hành hung. Sau khi nhận được đơn, Công an xã đã cử cán bộ xuống lấy lời khai và giải quyết. Tuy vậy, sau đó chị Vy không nộp giấy chứng nhận thương tật nên sự việc cũng tạm dừng lại đó. Ông Bảng cho biết đã cung cấp số điện thoại cho chị, công an xã Trung Hòa sẵn sàng xuống giải quyết bất kể lúc nào khi có tình trạng anh Long bạo hành vợ con.

Theo Giadinh.net.vn

* Tên các nhân vật đã được thay đổi