Chồng dọa tự tử vì vợ không nấu cơm

Đi nhậu về thấy vợ chưa cơm nước gì, chồng cầm dao dọa tự tử, đốt nhà. Người vợ sợ quá đã gọi điện báo công an đến ngăn chặn.

Ngày 25/2, Tòa án Nhân dân TP Cần Thơ xử phúc thẩm đã chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo, sửa án sơ thẩm, tuyên phạt Thái Thanh Lâm sáu tháng tù treo về tội chống người thi hành công vụ.

Bị cáo Thái Thanh Lâm tại tòa ngày 25/2. Ảnh: N.Nam.

Theo hồ sơ, tối ngày 5/9/2015, Thái Thanh Lâm (42 tuổi) đi nhậu về nhà gây sự với vợ vì “giận vợ không có cơm nước sẵn ở nhà”. Lâm đốt nhà, cầm dao dọa tự tử và gây gổ với vợ là chị Mẫn gây mất trật tự. Sau đó, chị Mẫn đã gọi điện báo công an phường Châu Văn Liêm (quận Ô Môn, TP Cần Thơ) ngăn cản.

Khoảng 22h10 cùng ngày, sau khi nhận được tin báo của chị Mẫn, Ban chỉ huy công an phường Châu Văn Liêm phân công anh Danh Khê Ma Rinh - chiến sĩ công an đang công tác tại công an phường và anh Nguyễn Văn Dân là bảo vệ dân phố xuống nhà chị Mẫn. Đến nơi, anh Rinh khuyên nhủ, can ngăn thì Lâm la lớn tiếng, dùng lời lẽ thô tục chửi bới gây mất trật tự. Lâm còn thách thức lực lượng công an.

Thấy sự việc phức tạp nên anh Rinh báo lại cho Ban chỉ huy công an phường. Công an phường cử thêm Phan Quang Vinh, Nguyễn Văn Nha và một bảo vệ dân phố là anh Đào Nguyễn Khắc Huy đến hỗ trợ. Biết lực lượng công an đến làm nhiệm vụ nhưng Lâm vẫn lớn tiếng la lối gây mất trật tự. Lâm còn đánh vào ngực anh Vinh, vào mặt anh Nha để chống đối. Sau đó, Lâm bị khống chế đưa về trụ sở công an phường làm việc.

Tòa án nhân dân quận Ô Môn tuyên phạt Lâm 6 tháng tù. Bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin hưởng án treo. Hội đồng xét cử phúc thẩm nhận định mức hình phạt cấp sơ thẩm đã tuyên là phù hợp nên không chấp nhận giảm án. Bị cáo có nhân thân tốt, ngoài lần vi phạm này bị cáo không vi phạm gì ở địa phương. Ngoài ra, tại tòa, vợ bị cáo cũng xác nhận từ khi được tại ngoại về gia đình, bị cáo đã ăn năn hối cải, mối quan hệ vợ chồng cải thiện tốt hơn chứng tỏ để bị cáo sống gần gũi gia đình, địa phương vẫn đảm bảo tính răn đe nên tòa đã tuyên sửa án như trên.

Theo Pháp Luật TP HCM

* Tên người vợ đã được thay đổi.