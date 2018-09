Chồng đại gia của Phan Như Thảo bị tòa Mỹ phát lệnh bắt

Doanh nhân Nguyễn Đức An bị cáo buộc trốn tránh trách nhiệm chu cấp cho hai con gái suốt 10 năm qua, kể từ khi ly hôn Phạm Ngọc Thúy.

Chiều 2/8, mạng xã hội xôn xao tin đại gia Nguyễn Đức An - chồng của người mẫu Phan Như Thảo - bị tòa Mỹ phát lệnh bắt giữ. Một facebooker nổi tiếng tiết lộ: "Hồi đầu năm nay siêu mẫu Ngọc Thúy đã gửi đơn kiện chồng cũ là đại gia Nguyễn Đức An lên tòa án Santa Clara, California, Mỹ. Trong đơn, người đẹp cho rằng ông An không tuân thủ và thực thi các lệnh do tòa Mỹ ban hành liên quan tới trách nhiệm chu cấp cho hai con gái chung. Phiên xử đầu tiên được tiến hành tại Mỹ vào tháng 4 nhưng ông An vắng mặt không có lý do.

Đại gia Nguyễn Đức An bên vợ là người mẫu Phan Như Thảo.

Mới đây, thẩm phán tòa thượng thẩm bang California, quận Santa Clara, đã ký lệnh bắt giữ ông Nguyễn Đức An để buộc ông này phải hầu tòa, giải quyết vụ kiện với vợ cũ. Nếu ông An bị bắt thì tiền bảo lãnh để được tại ngoại phải đóng là 100.000 USD. Hiện lệnh bắt giữ được chuyển sang Văn phòng Cảnh sát Liên bang Mỹ".

Đại gia Nguyễn Đức An hiện sống cùng vợ mới là người mẫu Phan Như Thảo tại Việt Nam. Trao đổi với Ngoisao.net, vị doanh nhân thừa nhận thông tin ông bị tòa án Mỹ phát lệnh bắt giữ là chính xác. Ông An giải thích: "Ngọc Thúy đã khai man nhiều điều, khiến tòa Mỹ phát lệnh bắt giữ tôi. Cô ấy khai 10 năm nay tôi không chu cấp cho hai con gái chung. Tổng số tiền cần chu cấp đến hiện tại Ngọc Thúy tính là 35 triệu USD (mỗi năm 3,5 triệu USD). Theo luật Mỹ, tội không chu cấp nuôi con là rất nghiêm trọng. Thực tế, trước đây tôi và Ngọc Thúy đã ký một thỏa thuận về vấn đề chi phí chu cấp nuôi con. Ngọc Thúy đồng ý dùng tiền lợi tức phát sinh từ những tài sản của tôi đang để cô ấy đứng tên cho thuê để nuôi con. Khoản lợi tức này Thúy đang thu vào khoảng 30.000 USD/tháng. Tuy nhiên, sau này Thúy đã ra tòa Mỹ xin hủy bản thỏa thuận này với lý do khoản tiền đó không đủ để cô ấy nuôi con và tôi không hợp tác trong việc thực thi thỏa thuận. Trên thực tế, Ngọc Thúy vẫn đang thu lợi tức từ tài sản của tôi để tiêu xài nhưng 6 năm qua cô ấy liên tục gửi đơn kiện tôi".

Cựu người mẫu Ngọc Thúy và hai con gái đã có với đại gia Đức An.

Ông Nguyễn Đức An chia sẻ 6 năm nay ông và vợ cũ không còn bất cứ liên hệ trực tiếp nào. Ông An dự định vẫn ở Việt Nam, chưa về Mỹ. Ông muốn đợi vụ kiện giữa ông và Ngọc Thúy được tòa Việt Nam phân xử xong xuôi mới về hầu tòa Mỹ. Vụ án đã kéo dài 8 năm nay vẫn chưa đi đến kết quả cuối cùng. "Hiện tại tôi cảm thấy rất mệt mỏi. Thôi thì Ngọc Thúy muốn khai gì thì khai, làm gì thì làm, tôi không quan tâm nữa. Tôi đã cho cô ấy nhiều cơ hội để giải quyết vụ việc một cách hòa bình nhưng cô ấy vẫn cố tình gây khó dễ, khai man nhiều thông tin, khiến vụ án kéo dài nhiều năm nay. Tôi chưa biết khi nào tòa Việt Nam sẽ xử xong vụ kiện này. Dường như Ngọc Thúy đang cố tình tìm mọi cách để trì hoãn phiên tòa. Bởi nếu tòa xử xong, nhiều khả năng Ngọc Thúy sẽ mất tất cả tài sản, kể cả khoản lợi tức 30.000 USD/năm", ông An nói.

Sau hơn 10 năm ly hôn, Ngọc Thúy và chồng cũ vẫn làm hao tốn nhiều giấy mực của báo chí. Ngoài vụ tranh chấp khối tài sản 228 tỷ đồng mà ông An khởi đơn kiện năm 2011, mới đây cả hai còn vướng vào vụ kiện vu khống bắt cóc con.

Hiện cả Ngọc Thúy và chồng cũ đều đã tái hôn. Ngọc Thúy lên xe hoa lần hai với luật sư tên Trường - người từng giúp cô trong vụ kiện tranh chấp tài sản với chồng cũ vào năm 2016, có thêm một con trai. Đại gia Nguyễn Đức An cưới người mẫu Phan Như Thảo vào năm 2015, hiện có một con gái chung.