Chơi với dây giày, bé gái chết vì bị ngạt 

Đứng trên miếng xốp, lấy dây giầy buộc vào cửa sổ chơi, bị trượt chân, bé gái 9 tuổi đã tử vong.

Sáng 26/12, cháu Hồ Thị Bích Thủy (sinh năm 2004, trú tại thôn Thạch Lựu 3, xã An Thái, An Lão, Hải Phòng) sau khi đi học về đã lên tầng 2 nhà ông bà nội, dùng sợi dây giầy buộc một đầu vào cửa sổ rồi lấy miếng xốp đứng lên, đung đưa.

Tuy nhiên, khi đứng lên miếng xốp, không may cháu bị trượt chân làm miếng xốp bật ra ngoài khiến cháu bị chới với. Đến khoảng 11h, người trong gia đình lên gọi cháu xuống ăn cơm thì phát hiện cháu đã tử vong.

Sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện An Lão, TP Hải Phòng đã tổ chức khám nghiệm hiện trường và kết luận cháu Thủy tử vong trong tư thế treo cổ.



Cháu Hồ Thị Bích Thủy là học sinh lớp 3 trường tiểu học Nguyễn Đốc Tín, xã An Thái (An Lão, Hải Phòng). Cháu Thủy sinh ra trong gia đình có 3 chị em. Cháu sống với ông bà nội từ nhỏ và rất hay lấy dây làm đồ chơi.

Theo VTC