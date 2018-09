Chơi gần cửa sổ, bé 3 tuổi trượt chân rơi từ tầng 3

Trong lúc trèo ghế chơi bên cửa sổ chung cư, bé trai 3 tuổi trượt chân ngã nhào từ tầng 3 xuống đất.

Tối 18/11, thi thể bé Phan Kim (3 tuổi) đã được bệnh viện quận Thủ Đức, TP HCM được cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân. Bố mẹ và rất đông người thân của cháu bé đau đớn gào khóc thảm thiết gọi tên con khiến ai chứng kiến cũng thương xót.

Bé trai ba tuổi trong lúc đang chơi bên cửa sổ thì bị té ghế, rơi từ tầng 3 chung cư.

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 17h cùng ngày, bé Kim được người thân đón từ trường mầm non về nhà tại tầng 3 chung cư Sóng Thần, phường Dĩ An, TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Lúc này, bố mẹ chưa đi làm về nên bé chơi với người dì. Trong lúc người dì quay lưng làm công việc thì bé Kim bắc ghế chồm ra cửa sổ (không có khung sắt bảo vệ). Không may chiếc ghế bị đổ, bé văng ra khỏi cửa sổ rơi xuống đất, nằm bất động trên vũng máu.

Nhiều người dân sống ở chung cư đã nhanh chóng đưa bé vào bệnh viện quận Thủ Đức cấp cứu. Dù được các bác sĩ ra sức cứu chữa nhưng bé đã không qua khỏi vì thương tích quá nặng.

Theo Báo Giao Thông