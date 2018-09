Cho đi nhờ xe, ép nam sinh làm chuyện đồi bại

Người đàn ông đi trên xe máy vờ cho những nam sinh đi nhờ xe, sau đó đưa các em ra bãi đất vắng khống chế 'quan hệ'.

Nhiều phụ huynh có con đang học tại các trường THCS, THPT trên địa bàn xã Phú Thuận và Thị trấn Thuận An (huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế) phản ánh gần một tháng nay, xuất hiện một nam thanh niên lạ mặt thường xuyên dụ dỗ nam học sinh ra nơi vắng vẻ nhằm thực hiện ý đồ xấu.

Theo lời kể của em Quang (16 tuổi, trú thôn Hải Bình, đang theo học tại một trường THPT ở Thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang), khoảng hơn 17h40 chiều tối 1/12, em đang trên đường đi học về thì một người đàn ông khoảng gần 30 tuổi, đeo khẩu trang che mặt, đi trên xe gắn máy đến hỏi đường đi về chợ Thuận An. Quang hướng dẫn đường đi cụ thể nhưng người này bảo không nhớ đường và yêu cầu nam sinh lên xe để mình chở đi tìm đường.

Người đàn ông sau đó đã chở Quang xuống xuống khu vực hồ tôm phía sau một độn cát ở thôn An Dương (xã Phú Thuận), lấy trong túi xách một tấm bạt bằng nilon yêu cầu nam sinh cùng trải xuống đất. Chưa dừng lại, người này buộc nam sinh cởi hết quần áo đang mặc trên người ra. Khi vừa cởi chiếc cặp xách cùng chiếc áo sơ mi đang mặc ra thì cậu nhìn thấy phía đối diện, người đàn ông cũng đang cởi chiếc quần của mình xuống quá đầu gối.

Sợ hãi, Quang đá mạnh vào người của người đàn ông kia rồi bỏ lại cặp sách, chạy vào nhà dân gần đó trốn và gọi điện cho người thân đến đón về. Vụ việc được người nhà đến trình báo với trưởng thôn. "Từ ngày xảy ra chuyện đến giờ, thằng bé không dám đi học một mình mà lúc nào cũng phải nhờ mẹ đưa đón", mẹ nam sinh tâm sự.

Nam sinh đang học cấp 3 vẫn chưa hết sợ hãi khi kể về chuyện mà mình đã phải trải qua khi bị người đàn ông lạ mặt bắt đi. Ảnh: Đắc Đức.

Trước đó không lâu, Bảo (14 tuổi, trú thôn An Dương học sinh trường THCS Phú Thuận , xã Phú Thuận) cũng đã bị một người lạ cho đi nhờ xe khi nam sinh này đang đi bộ đến trường. Vừa chở Bảo đến độn cát thôn An Dương, người đàn ông khoảng 28 tuổi, đeo khẩu trang kín mặt, định "sàm sỡ" thì cậu bé nhận ra nên đã vùng người bỏ chạy nhưng bị bắt lại. Trong lúc giằng co, Bảo dùng chân đá vào hạ bộ của người đàn ông rồi bỏ chạy về phía khu lăng mộ gần đó lẩn trốn.

Thầy Nguyễn Phúc Đông, Hiệu trưởng Trường THCS Phú Thuận, cho biết ngay sau khi nghe Bảo tường trình lại sự việc đã gọi điện báo cho công an xã Phú Thuận. "Sau khi biết chuyện của Bảo, tại các buổi chào cờ đầu tuần trường đã có phát thông báo để học sinh toàn trường cảnh giác với những trường hợp cho đi nhờ xe", ông Đông nói.

"Không riêng gì nam sinh, nhiều em học sinh nữ của trường khi ra khu vực gần bãi biển chơi thì người đàn ông đi trên xe máy màu vàng đen đến gạ gẫm nhưng các em đã cảnh giác nên không đồng ý ngồi lên xe", anh Ngô Đức Việt, bảo vệ trường cho biết thêm.

Ông Trần Văn Núi, Trưởng Công an xã Phú Thuận cho biết thời gian gần đây, người dân trong xã bàn tán nhiều về chuyện có một nam thanh niên hay dụ dỗ nam sinh đi đến những nơi vắng người để làm chuyện xấu. Công an xã đang đề nghị gia đình nạn nhân cung cấp lời khai chính thức thông đơn thư, văn bản tường trình sự việc để cơ quan chức năng có hướng theo dõi điều tra, xác minh.

Đắc Đức

*Tên nạn nhân đã được thay đổi.